Spelbolagen har redan bytt regering

Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet den 13 september 2026 visar spelbolagen ett tydligt skifte i tron på framtidens politiska karta. Oddsen pekar mot en rödgrön seger, samtidigt som osäkerheten växer kring de mindre partiernas överlevnad i riksdagen.

Liberalerna, under sin nya partiledare Simona Mohamsson, bedöms bara ha omkring 30 procents chans att klara riksdagsspärren.

Efter partiets besked om att inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna råder osäkerhet om hur väljarna reagerar. Kristdemokraterna har något bättre odds, med omkring 70 procents chans att bli kvar i riksdagen.

– Det är tydligt att spelbolagen ser en stor risk för de mindre partierna, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.

– Skulle något av partierna falla under spärren förändras maktbalansen ännu mer till de rödgrönas fördel.

SCB:s partisympatiundersökning från maj visar samtidigt att både Liberalerna och Kristdemokraterna ligger under spärren, med 2,8 respektive 3,4 procent.

Betting.se har också granskat intresset på Google. Ebba Busch toppar i vanlig ordning sökningarna bland partiledarna, följd av Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson.

Simona Mohamsson noterade ett uppsving vid sitt tillträde i juni med 135.000 sökningar den månaden, men intresset har därefter sjunkit till omkring 18.000.