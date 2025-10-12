Tysk pensionsålder höjs till 73

Merz uttalade sig efter en rapport från en expertgrupp som tillsattes av det tyska finansministeriet. Gruppen tog hänsyn till den växande befolkningen och det växande antalet pensionärer samt den ekonomiska stagnation som landet upplevt under flera år.

I år har pensionsutbetalningarna nått nästan en fjärdedel av den federala budgeten.

För att undvika sociala oroligheter — som exempelvis i Frankrike till följd av liknande reformer — vill Merz genomföra en "långsam och gradvis" höjning av pensionsåldern, samt göra det möjligt att anpassa den i takt med stigande medellivslängd.

För att höja pensionsåldern från 65 till 73 år på 35 år skulle den behöva öka med tre månader per år. Frågan om pensionsåldern diskuteras dock livligt även inom det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland (AFD), som alltid motsatt sig den dyra invandringen.

Sedan han tillträdde har Friedrich Merz flera gånger varnat tyskarna för att ekonomin inte klarar av att upprätthålla en femdagars arbetsvecka och samtidigt bibehålla dagens nivå av bidrag och sociala förmåner.

Danmark har för närvarande den högsta pensionsåldern i Europa, som år 2040 kommer att nå 70 år.

Frankrike, Italien och Storbritannien ser också över pensionsåldern som svar på befolkningens åldrande. Statistik visar att en tysk arbetstagare i genomsnitt arbetar endast 1.343 timmar per år, jämfört med 1.746 timmar per år i genomsnitt för övriga länder inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Enligt The Telegraph har antalet tyskar som fortsätter arbeta efter 67 års ålder ökat från 660.000 till över 1,05 miljoner mellan 2014 och 2024.