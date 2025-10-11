Konspirerade med Ryssland för att sänka USA i FN – nu designar Jared Kushner USA:s utrikespolitik

Det är en kylig decemberdag i New York när Jared Kushner stiger in i Trump Tower, den glittrande symbolen för familjen Trumps makt och förmögenhet.

Hans plan för dagen är enkel: Sänka USA:s position i FN:s säkerhetsråd, gynna Israel och – mer kontroversiellt – åstadkomma det genom en hemlig uppgörelse med Ryssland.

När den ryske ambassadören Sergej Kisljak kliver in i Trump Tower på utsatt tid börjar Kushner bli nervös. Håller amerikanska myndigheter möjligen koll på den ryske diplomaten? Kommer de komma även mig på spåren? Snabbt föreslår han för ryssarna att de ska etablera en hemlig kanal för krypterad kommunikation mellan honom själv och Kreml.

Händelsen ägde rum under de sista veckorna av Barack Obamas sista presidentperiod 2016, när USA just hade beslutat att inte lägga in sitt sedvanliga veto mot en FN-resolution som fördömde Israels bosättningspolitik.

Kushner, själv ortodox jude och en mycket varm anhängare av Israel, såg möjligheten att köra över USA i säkerhetsrådet genom att erbjuda Ryssland fördelar i utbyte mot att de skulle blockera resolutionen istället för USA – ett agerande som skulle ha underminerat USA:s officiella utrikespolitik.

Något åtal väcktes aldrig mot Jared Kushner, men sannolikt hade han rätt i att myndigheterna höll koll på den ryske ambassadören. Hela historien hamnade nämligen i Washington Post och bidrog sannolikt till att myndigheterna, enligt NBC, först avslog Jared Kushners ansökan om säkerhetsklassning när Trump försökte ge honom full tillgång till USA:s alla hemligheter i Vita huset.

Donald Trump ingrep så småningom och tvingade Vita husets beslutsfattare att låtsas att Kushner hade klarat säkerhetsprövningen, skrev New York Times 2019. Trots sitt smusslande med ryssarna fick svärsonen därefter tillgång till alla USA:s hemligheter, inklusive det som har stämplats som "top secret".

Steve Bannon, då Trumps chefsstrateg i Vita huset, var en av de mest kritiska och ansåg att Kushners kontakter med de ryska företrädarna var "landsförräderi", enligt Michael Wolffs bok Fire and Fury.

Det var inte första gången som familjen Kushner stod i rampljuset för kontroverser.

Familjepatriarken Charles Kushner, Jareds far och en framgångsrik fastighetsutvecklare i New Jersey, dömdes 2005 till fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till skattebrott, olagliga kampanjdonationer och övergrepp i rättssak.

Punkten övergrepp i rättssak tonades ned i medierapporteringen, men handlade om att han – i ett försök att hämnas på sin svåger när denne samarbetade med åklagarna i utredningen av den övriga brottsligheten – betalade en prostituerad för att spela in när hon hade sex med svågern på video. Videon skickade Kushner därefter till sin syster.

Åklagaren Chris Christie, en republikan som också ingick i Trumps team vid tidpunkten, beskrev händelsen som “ett av de mest vidriga brott jag någonsin utrett”.

Charles Kushner avtjänade drygt ett år i fängelse innan han frigavs, och benådades sedermera av Donald Trump 2020, viket väckte kritik.

Den 30 november 2024 meddelade Donald Trump, nu som tillträdande president, att han skulle nominera Kushner till ny ambassadör i Frankrike. Även detta kritiserades som ett svårartat fall av – i brist på annan svensk översättning – svågerpolitik.

Familjen Kushners världsbild och syn på icke-judar har också väckt debatt, inte bara när det gäller Israel och konflikten i Mellanöstern utan också i relationen till konvertiter såsom Ivanka Trump och andra konvertiter inom den amerikanska överklassen.

I boken "Kushner, Inc". av journalisten Vicky Ward, återgiven bland annat i Daily Mail, berättas hur Charles och Seryl Kushner vägrade träffa modell­en Karlie Kloss under de första sex åren av hennes förhållande med sonen Josh Kushner, endast eftersom hon inte var judinna.

Ward skriver att familjen talade föraktfullt om henne, att Jared Kushner själv ska ha kallat henne för “shiksa” – ett nedsättande uttryck för en icke-judisk kvinna – och att föräldrarna fruktade att sonen “förstört hela blodslinjen” i rashänseende.

Ingen i familjen har offentligt dementerat uppgifterna, som väckte stor uppmärksamhet när boken publicerades 2019.

Inför Donald Trumps nya valkampanj signalerade Jared Kushner att han inte tänkte ha någon roll i den eventuella nya Trumpadministrationen, skrev New York Post.

Det visade sig dock vara inkorrekt.

Tio år senare är samma familj återigen i centrum för världspolitiken. I veckan rapporterade The Guardian om Trumps nya tjugopunktsplan för fred i Mellanöstern, ett dokument som legat till grund för det senaste Gaza-avtalet och i praktiken innebär att Hamas kapitulerar för Israel.

Tidningen beskrev hur Jared Kushner, numera en fullt laglig arkitekt bakom USA:s utrikespolitik, följde med det amerikanske sändebudet Steve Witkoff till slutomgången av samtalen i Egypten.

Kushner har sedan Trumps första presidentperiod upprätthållit nära kontakter i regionen och har även egna affärsintressen i Gulfstaterna.

Avtalet, som fick brett stöd bland arabiska regeringar, har samtidigt väckt frågor om trovärdighet.

Att i detta sammanhang se namnet Kushner i förhandlingsrummen väcker ofrånkomligen associationer till familjens historia. En ortodox-judisk klan från New Jersey, präglad av etnisk lojalitet, total illojalitet med amerikanska intressen och med en patriark som en gång fängslades för korruption och sexutpressning – är det verkligen rätt personer att föra USA:s talan i Mellanöstern och Paris?

I arabvärlden kommer många sannolikt fråga sig hur trovärdigt ett fredsavtal kan vara när det utformats under ledning av personer som uppfattas som partiska, bundna till både Israel och till egna ekonomiska nätverk.

För Donald Trump är saken emellertid inte alls komplicerad.

– Jared Kushner är en otroligt smart kille, säger han i en kort kommentar.