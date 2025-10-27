© http://politik.in2pic.com / privat
"Vi vill inte ha våldtäktsmän, pedofiler och gängledare från Sverige på Mogadishus gator", förklarar den somaliska politikern Abdillahi Hashi Abib.

"Vi vill inte ha våldtäktsmän från Sverige på Mogadishus gator"

Publicerad 27 oktober 2025 kl 16.12

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell (M) försvarar regeringens beslut att ordna synnerligen välavlönade jobb till somaliska politikersläktingar i syfte att förmå landet att ta tillbaka sina egna medborgare. Bristen på verkställda utvisningar väcker samtidigt belåtenhet i Mogadishu.
– Somalia är inte Europas soptipp, säger en somalisk politiker som rasar mot att Sverige över huvud taget försöker skicka hem kriminella somalier till Somalia.

Enligt Tidöavtalet skulle regeringen dra in bistånd till länder som vägrar ta emot sina medborgare när de utvisas från Sverige.

Men istället har Tidögänget satsat på att betala ut ännu mer pengar – och nu uppstår komplikationer på grund av beteendet.

Morgan Johansson har meddelat att Socialdemokraterna kommer att KU-anmäla regeringen efter Dagens Nyheters avslöjande idag att regeringen betalat ut ytterligare 5 miljoner till Somalia för att öka utvisningarna. Pengarna har gått till släktingar till premiärministerns inre krets, som getts löner på över 100.000 i månaden på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

– Det är ett rent korrupt upplägg, säger Johansson till Ekot och kallar utbetalningarna "rena mutpengar".

Migrationsminister Johan Forssell säger till Ekot att risken för korruption är "struntprat" och att han gärna kommer till KU för att förklara sig. Syftet med pengarna är att människor som begått allvarliga brott ska kunna utvisas, enligt migrationsministern. Han säger också att pengarna ska användas för att bygga upp kapacitet i Somalia för att till exempel kunna fastställa utvisades identitet.

I Somalia anser samtidigt många politiker att det är Sveriges uppgift att för alltid ta hand om kriminella somalier som tagit sig till Sverige och begått brott. Den somaliske parlamentsledamoten Abdillahi Hashi Abib rasar mot de svenska utvisningarna.

– Vi vill inte ha våldtäktsmän, pedofiler och gängledare från Sverige på Mogadishus gator, säger han till Expressen.

– Somalia är inte Europas soptipp, fortsätter Abdillahi Hashi Abib rasar mot de svenska utvisningarna.

Trots att Tidöregeringen nu lagt över 100 miljoner kronor på att försöka förmå regeringen i Mogadishu att ta tillbaka sina egna medborgare verkställdes endast 28 utvisningar till Somalia förra året.

