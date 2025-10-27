© NASA/Privat
Zaida Cataláns huvud återfanns aldrig efter händelsen i Kongo.

Elon Musk om svensk MP-topp som halshöggs i afrikansk ritual: "Suicidal empati"

Publicerad 27 oktober 2025 kl 17.16

Inrikes. Den svenska MP-politikern Zaida Catalán blev halshuggen under sitt jobb som FN-expert i Kongo-Kinshasa 2017. Nu tar världens rikaste man, Elon Musk, henne som exempel på det han kallar "suicidal empati".

"Suicidal empati håller på att döda den västerländska civilisationen", skriver Elon Musk på sin plattform X.

"Det är bra att ha empati, men vi kan inte låta vår empati utnyttjas till den grad att vi utplånas", fortsätter han.

Kommentaren rör en skärmdump från en nyhetsartikel från amerikanska Gateway Pundit som handlar om den svenska MP-politikern Zaida Catalán, som blev halshuggen i Afrika.

I rubriken konstateras att Catalán var en "politiker som trodde på öppna gränser".

Zaida Catalán, tidigare språkrör för Grön Ungdom och ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Miljöpartiet, arbetade 2017 som FN-expert i Kongo-Kinshasa när hon och kollegan Michael Sharp kidnappades i Kasai.

Två veckor senare hittades de döda i grunda gravar. Catalán var halshuggen – och i efterföljande medierapportering har det pekats på att dubbelmordet tycks ha genomförts som en magisk ritual, så kallad "muti".

Hennes huvud återfanns aldrig.

En video från avrättningen visades för FN-medarbetare, som beskrev hur de var "helt förskräckta" över det som syntes på filmen.

En militärdomstol i Demokratiska republiken Kongo dömde i januari 2022 sammanlagt 51 personer för inblandning i morden – flera i sin frånvaro. Dödsdomarna uppgavs då vara symboliska eftersom landet haft moratorium på avrättningar sedan 2003 och straffen väntas omvandlas till livstid. Zaida Catalán blev 36 år.

