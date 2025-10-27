Sveriges Radio: Hon flydde rasismens Sverige – till Saudiarabien

"Efter tio års kamp för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden gav Roula Khamosia upp och flyttade till Saudiarabien med familjen", inleds reportaget i P4 Sörmland.

– Så vi känner med tiden att det började att [obegripligt] ex-inkluderings [?] rasism mot oss. På grund av kanske våra utseende eller [obegripligt] eller våra kultur, säger Roula Khamosia till radion på kraftigt bruten svenska.

Hon förklarar att det Tidöavtalet som fick henne att fatta beslutet att flytta från Sverige med familjen – till Saudiarabien.

– Partipolitik som påverkas (sic) allt. Ett tryck att vi måste försvara oss hela tiden för att övertyga andra att vi är människa, säger hon till P4 Sörmland.

P4 träffar Roula Khamosia på Sisters in Business i Eskilstuna, som Roula var med och grundade. Det är en ideell oberoende organisation som stöder utlandsfödda kvinnor och Roula var chefredaktör för deras tidning.

Sveriges Radio förklarar å Roualas vägnar att organisationen "gav henne en strimma hopp när hon upplevde att Sverige förvandlades, från att ha präglats av solidaritet och gemenskap till ett land där invandrare utpekas som syndabockar".

Verksamhetsledaren Monica Pärus möter uppemot 150 utlandsfödda kvinnor per år som "vittnar om hur svårt det är att få jobb" – och säger att det hela måste bero på "diskriminering".