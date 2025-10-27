© SR
 

Sveriges Radio: Hon flydde rasismens Sverige – till Saudiarabien

Publicerad 27 oktober 2025 kl 14.46

Inrikes. Sveriges Radio lyfter i ett inslag upp en muslimsk kvinna som uppger att hon flyttat från Sverige i protest mot Tidöavtalet. På mycket kraftigt bruten svenska förklarar hon att hon inte fick jobb i Sverige på grund av "rasism". Nu har hon enligt den statliga radiojätten hittat en ny, tryggare tillvaro – i den islamistiska diktaturen Saudiarabien.

Dela artikeln

"Efter tio års kamp för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden gav Roula Khamosia upp och flyttade till Saudiarabien med familjen", inleds reportaget i P4 Sörmland.

– Så vi känner med tiden att det började att [obegripligt] ex-inkluderings [?] rasism mot oss. På grund av kanske våra utseende eller [obegripligt] eller våra kultur, säger Roula Khamosia till radion på kraftigt bruten svenska.

Hon förklarar att det Tidöavtalet som fick henne att fatta beslutet att flytta från Sverige med familjen – till Saudiarabien.

– Partipolitik som påverkas (sic) allt. Ett tryck att vi måste försvara oss hela tiden för att övertyga andra att vi är människa, säger hon till P4 Sörmland.

P4 träffar Roula Khamosia på Sisters in Business i Eskilstuna, som Roula var med och grundade. Det är en ideell oberoende organisation som stöder utlandsfödda kvinnor och Roula var chefredaktör för deras tidning.

Sveriges Radio förklarar å Roualas vägnar att organisationen "gav henne en strimma hopp när hon upplevde att Sverige förvandlades, från att ha präglats av solidaritet och gemenskap till ett land där invandrare utpekas som syndabockar".

Verksamhetsledaren Monica Pärus möter uppemot 150 utlandsfödda kvinnor per år som "vittnar om hur svårt det är att få jobb" – och säger att det hela måste bero på "diskriminering".

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Skräckbiverkningen av coronavaccinet: "Bubblande" hud

Tidiga tecknet: märklig irritation i munnen. Kan komma helt plötsligt.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tidögåvan till somaliska regeringens släktingar: Fem miljoner kronor

Ännu ett desperat upplägg för att förmå landet ta emot sina egna medborgare. Enligt Tidöavtalet skulle biståndet dras in – istället utökas det.0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.