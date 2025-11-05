Forssell: "Inte aktuellt att ta emot fler"

FN varnar för att läget snabbt förvärras sedan paramilitära RSF tagit kontroll över al-Fashir i Darfur.

Enligt uppgift har över 14 miljoner människor tvingats lämna sina hem, varav fyra miljoner är barn. Samtidigt uppges omkring 30 miljoner vara i behov av humanitärt stöd, med spridd svält och ett pågående kolerautbrott.

Från hjälporganisationer kommer vittnesmål om extrema förhållanden. I Darfur rapporteras om massavrättningar, våldtäkter och försvinnanden.

Tidöregeringen pekar på biståndsinsatser men avvisar ökat asylmottagande.

”Situationen i Sudan är fruktansvärd och därför är Sudans befolkning en av de allra största mottagarna av svenskt humanitärt bistånd”, skriver Johan Forssell till Expressen och framhåller att Sveriges långsiktiga bistånd till Sudan 2024 uppgick till otroliga 2.220 miljoner kronor och att det humanitära stödet samma år totalt var 523 miljoner kronor.

Regeringen följer enligt ministern läget med Migrationsverket och EU-myndigheter, men ser i nuläget inga indikationer på ökade flyktingströmmar till EU. Samtidigt understryker Forssell:

”Det är inte aktuellt för Sverige att ta emot fler asylsökande utan vår åtstramning av migrationspolitiken måste fortsätta. Det är helt avgörande för att Sverige ska få en möjlighet att lyckas med integrationen och bekämpa utanförskapet i vårt land.”