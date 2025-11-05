© Pressbild M
Johan Forssell.

Forssell: "Inte aktuellt att ta emot fler"

Publicerad 5 november 2025 kl 07.44

Utrikes. Kriget i Sudan har skapat en humanitär katastrof. Migrationsminister Johan Forssell (M) uppger att Sverige ska fortsätta ge bistånd – men att dörren är stängd för fler asylsökare.

Dela artikeln

FN varnar för att läget snabbt förvärras sedan paramilitära RSF tagit kontroll över al-Fashir i Darfur.

Enligt uppgift har över 14 miljoner människor tvingats lämna sina hem, varav fyra miljoner är barn. Samtidigt uppges omkring 30 miljoner vara i behov av humanitärt stöd, med spridd svält och ett pågående kolerautbrott.

Från hjälporganisationer kommer vittnesmål om extrema förhållanden. I Darfur rapporteras om massavrättningar, våldtäkter och försvinnanden.

Tidöregeringen pekar på biståndsinsatser men avvisar ökat asylmottagande.

”Situationen i Sudan är fruktansvärd och därför är Sudans befolkning en av de allra största mottagarna av svenskt humanitärt bistånd”, skriver Johan Forssell till Expressen och framhåller att Sveriges långsiktiga bistånd till Sudan 2024 uppgick till otroliga 2.220 miljoner kronor och att det humanitära stödet samma år totalt var 523 miljoner kronor.

Regeringen följer enligt ministern läget med Migrationsverket och EU-myndigheter, men ser i nuläget inga indikationer på ökade flyktingströmmar till EU. Samtidigt understryker Forssell:

”Det är inte aktuellt för Sverige att ta emot fler asylsökande utan vår åtstramning av migrationspolitiken måste fortsätta. Det är helt avgörande för att Sverige ska få en möjlighet att lyckas med integrationen och bekämpa utanförskapet i vårt land.”

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här dansar DN:s "arbetslösa Anna" med sin arbetsgivare Magdalena Andersson

Tvingas rätta långt snyftreportage i efterhand. "Extremt pinsamt för DN."0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.