Här manipulerar BBC Trumps tal så det ut som om han uppviglar till stormning

Avslöjandet kommer från en läckt intern promemoria på 19 sidor, skriven av Michael Prescott, tidigare extern rådgivare till BBC:s etik- och riktlinjenämnd, som The Telegraph tagit del av.

I promemorian fastslås att programmet ”Trump: A Second Chance?”, som sändes i oktober 2024, slog samman segment från inledningen av Trumps tal med delar som sades nära en timme senare.

Enligt dokumentet visades dessutom marschbilder tagna innan Trump började tala direkt efter ett klipp ur talet, utan att det tydliggjordes för tittarna att materialet var redigerat eller i fel tidsordning. BBC-chefer ska ha avfärdat interna varningar.

Reaktionerna har varit starka. Donald Trump Jr kallar journalisterna på BBC "oärliga och fulla av skit" på X:

The FAKE NEWS "reporters" in the UK are just as dishonest and full of shit as the ones here in America!!!!



Telegraph: Exclusive: BBC ‘doctored’ Trump speech, internal report revealshttps://t.co/Tv77LNpXQB — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2025

Den tidigare brittiska premiärministern Boris Johnson beskriver avslöjandet som ”en fullkomlig skandal”.

This is a total disgrace. The BBC has doctored footage of Trump to make it look as though he incited a riot - when he in fact said no such thing. We have Britain’s national broadcaster using a flagship programme to tell palpable untruths about Britain’s closest ally. Is anyone at… — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 3, 2025

Den konservative skuggkulturministern Nigel Huddleston säger att det rör sig om "ytterst oroande avslöjanden som allvarligt kan underminera BBC:s varumärke och rykte".

– Licensavgiften motiveras av opartiskhet och förtroende. Det finns ingen ursäkt för den här typen av medveten manipulation och spridning av desinformation, säger han.

BBC svarar att man inte kommenterar läckta dokument men att "synpunkter tas på allvar".