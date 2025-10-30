© X/Cliff
 

Förstördes av BLM – nu har Trump rest statyn igen

Publicerad 30 oktober 2025 kl 09.13

Utrikes. En staty av sydstatsgeneralen Albert Pike, som revs ned och sattes i brand under Black Lives Matter-kravallerna 2020, har åter rests i Washington DC. Detta genom ett presidentorder från Donald Trump.

Statyn, som ursprungligen restes 1901, har länge varit ett hatobjekt för vänstern som en symbol för konfederationen.

Den drogs omkull av vänsterextremister efter att George Floyd avlidit i samband med ett polisingripande i Minneapolis 2020.

Trump undertecknade i somras en presidentorder med namnet ”återställa sanning och förnuft i amerikansk historia” som ålägger myndigheter att återställa borttagna statyer och tavlor.

Enligt USA:s nationalparkstjänst sker återställningen ”i enlighet med federala skyldigheter enligt lagstiftningen om kulturminnesvård och nyligen utfärdade presidentordrar om att försköna huvudstaden och återställa tidigare monument”.

District of Columbias demokratiska kongressrepresentant Eleanor Holmes Norton kallar beslutet ”förolämpande mot militärer”. Hon har i flera år drivit krav på att statyn ska tas bort permanent.

– Pike tog till vapen mot Förenta staterna, förskingrade pengar och greps till slut av sina egna trupper. Sådana statyer hör hemma på museum, inte i parker där de framställs som något hedrande, säger hon enligt BBC News.
Pike var en framträdande frimurare som själv bekostade monumentet. Hans kvarlevor finns i dag i frimurarnas högkvarter i Washington. Kritiker har länge hävdat att han hade kopplingar till Ku Klux Klan, något frimurarna själva förnekar.

Under sin första presidentperiod fördömde Trump rivningen av statyn 2020 och skrev att ”polisen i Washington gör inte sitt jobb medan statyer slits ner och bränns – dessa personer borde gripas omedelbart”. Han fick själv kritik för att inte göra tillräckligt för att försöka stoppa de våldsamma kravaller som skakade stora delar av USA under sommaren 2020.

Sedan återkomsten till Vita huset har Trump beordrat att flera konfederationsstatyer och målningar åter ska sättas upp.

