Jämställdhetsminister Nina Larsson.

Liberalerna vill förbjuda "strypsex"

Publicerad 30 oktober 2025 kl 10.48

Inrikes. Liberalerna vill göra strypvåld olagligt – i sexuella sammanhang. Utspelet kommer efter att Rättsmedicinalverket varnat för allvarliga risker kopplade till strypning under sex, något som enligt myndigheten blivit vanligare bland unga.

– Vi behöver ha en normerande lagstiftning som är väldigt tydlig med att man inte kan samtycka till strypvåld i sexuella sammanhang, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L) till Ekot.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att stärka kunskapen om strypvåld och har publicerat en ny översikt. Där framgår att det inte går att avgöra när en strypning blir dödlig och att hjärnan kan ta långvarig skada.

Liberalerna uppger att partiet nu driver frågan vidare inom regeringen och vill se en utredning om ny lagstiftning.

– Vi kan inte ha en situation där vi riskerar att normalisera våld eller våldtäkt och att man förväntas ställa upp på olika former av våld, säger Nina Larsson.

