Sifo-mätning: Örebropartiet redan över spärren

Opinionsundersökningen beställdes av Verian innan Markus Allard i förra veckan meddelade att han tänker ställa upp i riksdagsvalet med Örebropartiet.

Allard planerar att försöka ta en föga känd genväg in i riksdagen: Lyckas partiet få över 12 procent av rösterna i valkretsen Örebro län i riksdagsvalet så kommer det in i riksdagen även om det har under fyra procent nationellt.

I mätningen tillfrågades 1.300 respondenter i Örebro län: "Om det vore val till riksdagen idag och Örebropartiet ställde upp, hade du röstat på dem då?"

Det visade sig att hela 15 procent svarade "ja" på frågan, medan 64 procent svarade "nej" och 21 procent svarade "vet ej".

"15 % säger att de skulle rösta på oss till riksdagen - INNAN de ens visste att vi ställde upp", sammanfattar Markus Allard själv på X.

Han fortsätter:

"Och naturligtvis ska man ta sånt här med en nypa salt, men det säger ändå någonting om huruvida vi kan antas ha en chans eller inte."