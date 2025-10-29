Bill Gates "chockutspel" – vänder om klimatet

”Även om klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser – särskilt för människor i de fattigaste länderna – kommer de inte att leda till mänsklighetens undergång.”

Så skriver Bill Gates i en lång essä som han publicerat på sin hemsida inför nästa månads klimatmöte COP30.

Gates, som länge varit en av världens mest namnkunniga klimataktivister, konstaterar nu att tidigare satsningar mot klimatet har styrts fel och blivit onödigt dyra.

”Detta är en chans att fokusera om på måttet som borde väga ännu tyngre än utsläpp och temperaturförändringar: att förbättra liv. Vårt främsta mål bör vara att förhindra lidande, särskilt för dem i de tuffaste förhållandena som lever i världens fattigaste länder”, konstaterar han.

Samtidigt betonar Microsoft-grundaren att arbetet för nettonoll-utsläpp behöver fortsätta. Han varnar dock för att nedskärningar i amerikanskt bistånd riskerar att förvärra svält och förebyggbara sjukdomar i världens fattigaste länder.

”Klimatförändringar, sjukdomar och fattigdom är alla stora problem. Vi bör hantera dem i proportion till det lidande de orsakar”, skriver Gates.

Hans nya tonläge har skapat förvirring och ilska inom klimatrörelsen och bland journalister. Det rör sig om ett "chockutspel", konstaterar exempelvis CNN:s David Goldman i en nyhetsrubrik.

Michael Mann, chef för Penn Center for Science, Sustainability & the Media, hävdar att Gates missar huvudpoängen.

– Det finns inget större hot mot utvecklingsländerna än klimatkrisen, säger Mann til CNN och fortsätter:

– Han har fått allt om bakfoten.