© Dan G
Bill Gates.

Bill Gates "chockutspel" – vänder om klimatet

Publicerad 29 oktober 2025 kl 16.21

Utrikes. Den amerikanske mångmiljardären Bill Gates chockar nu klimatrörelsen genom att kraftigt tona ner riskerna med klimatförändringar. I en essä skriver Microsoft-grundaren att mer pengar bör gå till att bekämpa sjukdomar och hunger – och att klimatförändringarna inte kommer att utplåna mänskligheten.

Dela artikeln

”Även om klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser – särskilt för människor i de fattigaste länderna – kommer de inte att leda till mänsklighetens undergång.”

Så skriver Bill Gates i en lång essä som han publicerat på sin hemsida inför nästa månads klimatmöte COP30.

Gates, som länge varit en av världens mest namnkunniga klimataktivister, konstaterar nu att tidigare satsningar mot klimatet har styrts fel och blivit onödigt dyra.

”Detta är en chans att fokusera om på måttet som borde väga ännu tyngre än utsläpp och temperaturförändringar: att förbättra liv. Vårt främsta mål bör vara att förhindra lidande, särskilt för dem i de tuffaste förhållandena som lever i världens fattigaste länder”, konstaterar han.

Samtidigt betonar Microsoft-grundaren att arbetet för nettonoll-utsläpp behöver fortsätta. Han varnar dock för att nedskärningar i amerikanskt bistånd riskerar att förvärra svält och förebyggbara sjukdomar i världens fattigaste länder.

”Klimatförändringar, sjukdomar och fattigdom är alla stora problem. Vi bör hantera dem i proportion till det lidande de orsakar”, skriver Gates.

Hans nya tonläge har skapat förvirring och ilska inom klimatrörelsen och bland journalister. Det rör sig om ett "chockutspel", konstaterar exempelvis CNN:s David Goldman i en nyhetsrubrik.

Michael Mann, chef för Penn Center for Science, Sustainability & the Media, hävdar att Gates missar huvudpoängen.

– Det finns inget större hot mot utvecklingsländerna än klimatkrisen, säger Mann til CNN och fortsätter:

– Han har fått allt om bakfoten.

James Bonds semesterö erövrad av islamister – har infört sharialagar

Chockbilderna: "Det är bortom förkrossande". Muslimer brände ned hotell i kändistäta semesterparadiset.0 Plus

Tyska katolska kyrkan så PK att Vatikanen hotar med bannlysning

Har fått nog av kulturmarxismen. Påvens högra hand har skickat varningsbrev.0 Plus

Här lurpassar Mohamad och Mohammed på flickan utanför toaletten

Slår till inne på Täby centrum. Därför får de stanna i Sverige resten av sina liv.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Allards nya bråk med SD: "Har släppt in en kvarts miljon extra babbar"

Anklagas av Mattias Karlsson för att "vaska högerröster". Nu frågar sig Markus Allard vad SD själva åstadkommit.0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.