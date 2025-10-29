© Polisen
Hadush Kebatu.

Sexförbrytare släpptes ur fängelset – "av misstag"

Publicerad 29 oktober 2025 kl 14.48

Utrikes. Den etiopiske asylsökaren Hadush Kebatu har gripits i norra London efter att "av misstag" ha släppts från fängelset i fredags. 25-åringen avtjänade ett 12-månaders straff för sexuellt ofredande av en 14-årig flicka – ett fall som i somras ledde till stora protester mot asylboenden.

Hadush Kebatu dömdes i september efter övergreppet på ett hotell i Epping utanför London – Bell Hotel, som används för att inhysa asylsökare.

I fredags meddelade brittiska myndigheter att han hade frigivits av misstag från Chelmsford-fängelset. En större insats drogs i gång och på söndagsmorgonen greps han i området Finsbury Park omkring 08.30 lokal tid.

Metropolitan Police bekräftar gripandet i ett uttalande:

”Hadush Kebatu, som släpptes av misstag från fängelset HMP Chelmsford på fredagsmorgonen, har gripits”, skriver polisen.

Vice premiärministern David Lammy har tillsatt en brådskande utredning om hur den felaktiga frigivningen kunde ske, skriver CNN.

Premiärminister Keir Starmer säger att Kebatu ska utvisas och lovar att se till att det som inträffat "inte sker igen".

