Allards SVT-intervju: "Rikspolischefen är en gråtande kärring" – lämnar sedan platsen

Markus Allard har själv lagt upp ett klipp på X som visar hur han intervjuas av en reporter från SVT Nyheter Örebro under onsdagen.

I videon förklarar SVT-kvinnan medan intervjun förbereds att Allard gärna får "bre ut sig", men att inslaget kommer att klippas ned till två minuter.

– Så var inte för koncentrerad till just två minuter. Bara kör på, säger hon.

Sedan startar intervjun. Allard förklarar att hans parti kommer att ställa upp till riksdagen under namnet Örebropartiet och att man satsar på att ta sig in via en genväg: 12-procentspärren i region Örebro. Han förklarar också att han tänker fortsätta att vara aktiv i lokalpolitiken om han blir invald i riksdagen.

Sedan berättar Markus Allard kort om sin politiska vision, kritiserar invandrarbrottslighet och politiker "som prioriterar sjuhelvetes fel":

– Vi har ett problem idag att vi har en massa Adidasriddare som springer runt och skjuter skallen av varandra och terroriserar Sverige och svenskarna. Och så har vi en regering som tillåter att vi har en rikspolischef som består av en gråtande kärring som inte gör något. Det är det här som jag blir så trött på. Det behövs lite jävlar anamma på riksplanet.

– Vi behöver en helt annorlunda politik. Dagens regering har vidöppna gränser fast de lovar något helt annat. Det är det här vi vill förändra.

SVT Örebro ville göra ett inslag på två minuter. pic.twitter.com/dSN3ZccaOA — Markus Allard (@Markus_Allard) October 29, 2025

Därefter avbryter partiledaren abrupt intervjun och vägrar att svara när SVT-reportern försöker ställa fler frågor. Istället lämnar han platsen.

– Det får räcka som kommentar. Du får inget mer nu. Ni fick två minuter. Du sa det, säger Allard och överröstar SVT-kvinnan medan han går därifrån.

– Annars klipper ni bara.

SVT Nyheter Örebro har publicerat en artikel och ett videoinslag om intervjun. Delar av Allards intervjusvar återges i videon, men själva artikeln handlar istället om att statsvetaren Jan Olsson bedömer Örebropartiets chanser att ta sig in i riksdagen som små.