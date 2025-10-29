© Instagram/FT BILD
 

"Jagar våra barn": Kristerssons fru rasar mot Aftonbladet

Publicerad 29 oktober 2025 kl 17.04

Media. Statsminister Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed går till hårt angrepp mot Aftonbladet efter att tidningen avslöjat att statsministerparets dotter ordnat en studentfest på Harpsund 2023. I ett långt inlägg på Facebook beskriver hon publiceringen som oacceptabel och menar att familjen följt regelverket.



”Aftonbladet har ringt, ställt närgångna frågor, försökt få fram skyddade personuppgifter och antytt att ungdomarna har begått något fel", skriver Birgitta Ed och fortsätter:

"Att jaga våra barn och deras kompisar för att de lever ett helt normalt liv, på en ovanlig plats är oacceptabelt.”

Bakgrunden att Aftonbladets tidigare under onsdagen publicerat en artikel om att statsministerns dotter och hennes studentförening hade fest på Harpsund sommaren 2023. Tidningen ifrågasätter om användningen av det officiella residenset är förenlig med ändamålet.

Statsministerns fru uppger att familjens nyttjande av Sagerska huset och Harpsund sker enligt gällande regler.

”Vårt sätt att använda våra temporära hem är helt i enlighet med regelverket. Det har Regeringskansliets chefsjurister påpekat för Aftonbladet upprepade gånger, men det hindrar dem inte att publicera ändå”, skriver hon.

Hon kopplar också publiceringen till vad hon ser som ett hårdare klimat mot politiker och deras anhöriga – med "hat och hot".

”Varje vecka fylls inkorgen med sånt och det blir en del av min och familjens vardag. Vidrigt och tärande, och man vänjer sig aldrig. Såna här artiklar bidrar till det.”

Aftonbladet avfärdar kritiken. Tidningens grävchef Jonathan Jeppsson uppger på X att man inte sökt dottern eller ”jagat” hennes vänner.

I en kolumn skriver nyhetskolumnisten Oisín Cantwell:

”Statsministerns hustru pratar i allt väsentligt strunt, men det finns ingen anledning att förvånas.”

