Vance: Trump är inte styrd av Israel

Frågan kom från en kristen student vid University of Mississippi som ifrågasatte varför USA ska ”stå i skuld till Israel” och ”måste skicka hundratals miljarder i bistånd till Israel för att finansiera det som, med Charlie Kirks ord, är en etnisk rensning i Gaza”.

– Jag kan bara inte begripa hur den här idén har fått fäste, med tanke på att deras religion inte bara skiljer sig från vår utan öppet stöder förföljelsen av vår, fortsatte studenten, som drog hem applåder från publiken.

JD Vance svarade att ”America First” inte betyder att USA inte kan ha allianser. Han tillade att Trumps Gaza-avtal bara kunde bli verklighet genom att man ”utövade påtryckningar på Israel”.

– När folk säger att Israel på något sätt manipulerar eller styr USA:s president, då kan jag säga att de inte styr den här presidenten. Det är en av anledningarna till att vi har kunnat uppnå vissa framgångar i Mellanöstern, sade Vance.

Vicepresidenten betonade också att det finns ”betydande teologiska skillnader” mellan judar och kristna, men att båda sidor kan samarbeta för att skydda heliga platser i Israel.

Vance besökte nyligen Israel – enligt kritiker för att vara "barnvakt" åt Benjamin Netanyahu och se till att han inte bryter mot den vapenvila som Trump förhandlat fram i Gaza.

I vanliga fall brukar amerikanska toppolitiker alltid besöka Klagomuren i Jerusalem – en ritual som enligt kritiker är ett tecken på underkastelse. Vance väckte uppmärksamhet genom att inte besöka muren. Istället besökte han Gravkyrkan i Jerusalem, något som tolkas som symboliskt med tanke på hur Israels övergrepp mot kristna på sistone har fått stor uppmärksamhet inom den amerikanska högern.

Den amerikanska kritiken mot Israel och det israeliska inflytandet över USA:s politiska system har exploderat de senaste åren, och även på högerkanten har de yngre nu blivit Israelkritiska eller rent av antisemitiska. Vance – som satsar på att bli president i framtiden – tycks redan nu positionera sig genom att signalera att han inte är helt nöjd med det nuvarande upplägget med israeliskt inflytande över politiken.

En annan student frågade Vance om inte president Trump har en intressekonflikt eftersom en av hans största donatorer, Miriam Adelson, är uttalad sionist och mycket starkt proisraelisk. Adelson gav Trump 100 miljoner dollar i valrörelsen i utbyte mot att han som president skulle stötta Israel ännu mer.

Vance svarade att han inte ser någon intressekonflikt eftersom Adelson öppet redovisar sina åsikter.

Fria Tider rapporterade tidigare i oktober om ett märkligt utspel av Trump under en ceremoni i israeliska Knesset, där även Miriam Adelson var på plats. Trump, känd för "America First", riktade sig under sitt tal till sin välgörarinna och skämtade om att hon uppenbarligen sätter Israel före USA.

– Jag frågade henne: "Vad älskar du mest, USA eller Israel?" Hon vägrade att svara. Det kan betyda Israel, sade Trump.

