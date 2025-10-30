© Arkiv/PanchoS
Så här såg det ut när syrierna kom 2015.

Tyskland: Syrier har begått över 135.000 brott sedan 2015

Publicerad 30 oktober 2025 kl 14.16

Utrikes. Tyska inrikesdepartementet har redovisat att 135.668 brott misstänkts ha begåtts av syriska medborgare under åren 2015–2024 – efter en skriftlig fråga från AFD. Siffran motsvarar ett brott ungefär var 39:e minut under perioden.

I materialet, som magasinet Freilich tagit del av, listas även andra ursprungsländer: 82.960 brottfall kopplas till Afghanistan, 69.946 till Irak, 39.918 till Marocko och 32.383 till Algeriet.

Totalt ska mer än 460.000 brott ha registrerats under tio år med misstänkta från de tio största ursprungsländerna (Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Marocko, Algeriet, Nigeria, Pakistan, Somalia och Eritrea).

Enligt Freilich fortsatte antalet misstänkta syrier att öka under 2024: totalt var det 101.265 brottmål med syriska misstänkta (exklusive migrationsbrott), en ökning från 94.158 året före.

Särskilt kraftiga uppgångar ses i vålds- och sexualbrott. Under 2024 noterades 12.512 våldsbrott med syriska misstänkta – högsta siffran på tio år – och 648 fall av våldtäkt, sexuell tvång eller grov sexuell kränkning. Det är över 60 procent fler än 2020.

AFD:s språkrör Alice Weidel anser att siffrorna visar ”regeringens misslyckande i migrations- och säkerhetspolitiken”.

– Mer än hälften av alla kvinnor i Tyskland känner sig inte längre trygga i offentliga miljöer. Denna alarmerande siffra är ytterligare ett bevis på regeringens misslyckande. Mellan 2015 och 2024 var 135.668 tyskar offer för brott som begåtts av misstänkta syriska gärningsmän, säger hon i ett pressmeddelande.

Partikollegan Christopher Drößler, som ställde frågan i Förbundsdagen som ledde till att siffrorna släpptes, säger till Freilich att statistiken motiverar en omfattande utvisningsinsats:

– Siffrorna ljuger inte. Statistiken bekräftar återigen: Tyskar är i första hand offer för kriminella utlänningar från [mellan]östliga länder.

