Nigerianer låtsades vara Lotta Engberg – blåste svenskar på miljonbelopp

Enligt domen använde paret falska profiler på nätet där de utgav sig för att vara kända svenskar. Genom påhittade historier om skilsmässor, sjukdomar och ekonomiska problem fick de offren att skicka stora summor pengar.

I ett av fallen påstod ”Lotta Engberg” att hon behövde sälja sitt hus i Italien men att pengaöverföringen strulat. Offret, som trodde sig hjälpa sin idol, skickade pengar för att ”lösa problemet”.

I ett annat fall fick en man veta att ”Petra Marklund” genomgick en skilsmässa och behövde hjälp med advokatkostnader.

Totalt lurades minst åtta personer på sammanlagt över fyra miljoner kronor. Flera av offren beskriver i förhören hur de blivit skuldsatta och psykiskt knäckta.

"Jag är slut som människa och har inga pengar kvar", skrev en kvinna själv till nigerianerna efter att de lurat av henne allt hon hade genom att låtsas vara en manlig musiker som behövde hennes hjälp.

Bland de lurade finns en man med intellektuell funktionsnedsättning och svår hjärtsjukdom som skickade över 250.000 kronor till vad han trodde var Lotta Engberg. Efteråt tvingades han skaffa god man.

En annan man, som trodde sig ha en relation med ”Petra Marklund”, fick sin bil utmätt efter att ha tagit lån för att hjälpa sin påhittade kärlek från en påstådd knipa.

Polisen kunde spåra transaktionerna och slog till mot paret i februari i år. Vid husrannsakan i Lönsboda hittades flera mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Paret vägrade lämna ut sina koder, men utredningen kunde ändå knyta dem till konton som tagit emot pengar från offren.

Enligt domen var brottsligheten välplanerad och internationell. Den 24-åriga kvinnan döms till två år och fyra månaders fängelse för grovt bedrägeri. Hennes man, som är 37 år, får två år och tio månaders fängelse för samma brott.

Två andra personer döms villkorlig dom mes samhällstjänst för grov penningtvätt.

Båda huvudpersonerna nekar till brott.

– Jag har inte uppgett till någon att jag är kändis, sade kvinnan i förhör.

Hennes bror uppger att hans religion förbjuder honom att lura någon och att han blivit uppfostrad av en präst.

Enligt domen ska 37-åringen utvisas, men inte hans fru. Att han har två barn som är svenska medborgare "talar dock för att sätta ner återreseförbudets längd", enligt Hässleholms tingsrätt, som slår fast att han ska vara välkommen tillbaka i Sverige igen om tio år.

Tingsrätten beskriver bedrägerierna som en del av ett större nätverk som haft kopplingar till Nigeria, Storbritannien och Sverige. Pengarna har förts mellan olika konton för att dölja spåren.

Domstolen skriver i sin bedömning att brotten har varit ”välplanerade och internationella till sin karaktär” och att de orsakat ”betydande ekonomisk skada för ett stort antal personer”.