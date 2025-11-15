Fortfarande inte offentligt varför bussen körde av vägen

Publicerad 15 november 2025 kl 10.59

Inrikes. Snart ett dygn efter den svåra bussolyckan vid Tekniska högskolan i Stockholm är det fortfarande oklart varför den dubbeldäckade bussen plötsligt körde rakt in i en busskur. Polisen vill inte redogöra för vad utredarna hittills kommit fram till.

Föraren var på rast och hade precis kört färdigt turen från Vaxholm, linje 670, när två busskurer på Valhallavägen på Östermalm rammades.

Tre personer dog och flera skadades – men enligt Expressen är de offentliga uppgifterna om utredningen fortfarande mycket få.

– Vi har en bild av händelseförloppet, men den är otydlig. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara avsiktlighet i det här, säger polisens presstalesperson Ola Österling till SVT.

Utredningen fortsätter med nya förhör, sedan inkommet filmmaterial kräver ytterligare klarlägganden. Även den misstänkte chauffören ska höras igen när hans tillstånd tillåter det, enligt SVT.

Expressen rapporterar samtidigt att ett sjukdomsfall enligt tidningens uppgifter ska ha föregått olyckan, men polisen har inte kommenterat den uppgiften.

Tidningen skriver också att föraren beskrivs som erfaren och uppskattad av sina kollegor.

Statens haverikommission genomför en förstudie och skriver att myndigheten “samlar in fakta om händelsen”, medan beslut om en fullständig utredning ännu inte är fattat.

Polisen vill inte säga när mer information kan bli offentlig.

