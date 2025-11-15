Media har redan slagit fast att det var en olycka

Redan tidigt efter "olyckan" publicerades videobilder som visade hur busschauffören vägrade släppa in polisen i bussen samtidigt som han själv gick runt där inne – till synes vid god vigör.

Men trots det har samtliga stora medier gjort gällande att en plötslig sjukdom hos chauffören skulle ha legat bakom gårdagens olycka.

DN toppar exempelvis med en nyhet med tydligt gärningsmannaperspektiv:

– Det är synd om honom. Det här kan hända vem som helst och i vilken bransch som helst, säger SL-kollegan Parviz Arabshikh till DN i den nyheten.

Flera medier skriver också om risken för liknande olyckor till följd av arbetsförhållanden och arbetsvillkor i de fackliga avtalen med busschaufförerna.

Chauffören ska inte ha informerat sin arbetsgivare om några sjukdomar, men flera medier skriver ändå om att "ett sjukdomsfall" ska ha legat bakom "olyckan". Ingen av medierna redovisar några källor, men Expressen preciserar sig med att "enligt Expressens uppgifter ligger ett sjukdomsfall bakom olyckan" och region Stockholm bekräftar att mannen förts till sjukhus.

Händelsen rubriceras som vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Det är brott som kan begås genom vårdslöshet men inte genom uppsåt.

Busschauffören är anhållen och delgiven misstanke om brott. Han har först nu under lördagen förhörts men inga medier publicerar några uppgifter om vad som framkommit i förhöret.

Samtliga större medier använder ändå ordet olycka för att beskriva händelsen.

Aftonbladet rapporterar exempelvis under rubriken "Hjälteinsatsen under olyckan: 'Rusade dit'" om en ung invandrare som var först på plats och hjälpte till att ta hand om skadade.

Expressen rapporterar att "föraren är en uppskattad medarbetare och företaget (Transdev, FT:s anm.) hade inga indikationer på att han skulle ha någon typ av hälsoproblem".