© Polisen/FT BILD
Den dömde 33-åringen och mannen i 40-årsåldern som friades trots att sperma från två personer påträffades på offret.

Ung kvinna försökte kasta sig framför tåget efter gruppvåldtäkten – en döms tio år senare

Publicerad 14 november 2025 kl 18.49

Inrikes. En ung kvinna försökte ta sitt liv på ett järnvägsspår och fick institutionaliseras under mer än ett år efter att hon gruppvåldtagits i en lägenhet i Gottsunda år 2015. Under fredagen – tio år senare – döms nu en av männen, men eftersom han hunnit bli svensk medborgare kan han inte utvisas hem till Iran. Den andre misstänkte mannen, som är iransk medborgare, frias samtidigt.

Dela artikeln

Natten till den 10 augusti 2015 hade kvinnan somnat i en lägenhet på Stenhammars väg i Gottsunda i Uppsala. Hon hade missat sista bussen och iraniern hade erbjudit henne att sova över hos honom.

Hon vaknade av att en av iranierna genomförde samlag med henne medan hon sov och var kraftigt berusad.

Kvinnan flydde ut ur lägenheten och ringde 112 strax efter klockan fem. På sjukhuset påträffades sperma från två män på hennes kropp och kläder. Hon pekade samma morgon ut de män som nu stått åtalade.

Trots det lades förundersökningen ned 2016 och återupptogs först 2024 efter en DNA-träff i ett annat ärende.

"Smärtan va outhärdlig" – försökte ta sitt liv på spåret
I sin telefon skrev kvinnan kort efter våldtäkten en lång text om sin psykiska kollaps. Där beskriver hon hur hon den 27 oktober 2015 gick till tågstationen i Enköping för att ta sitt liv. Hon skriver:

"Gick till tågstationen i Enköping klättrade ner på spåret och började gå bort på spåret för att ingen skulle se mig."

Smärtan efter våldtäkterna – hon skriver att det var hennes andra våldtäkt det året – hade blivit outhärdlig:

"Tabletterna kunde inte ta bort känslorna längre och smärtan va outhärdlig."

En förbipasserande larmade polisen. Tågen stoppades. Två poliser hittade henne på spåret:

"Det var poliserna som räddade mitt liv tillsammans med kvinnan som ringde in."

Hon lades därefter in fem dagar på psykiatrin och placerades sedan på ett SIS-hem i ett år.

När hon senare fick besked om att förundersökningen lagts ner hotade hon på nytt att ta sitt liv, då med kniv framför personal.

I anteckningen riktar hon sig även till våldtäktsmannen:

"DU DROG NER MIG TILL BOTTEN MEN JAG ÄR INTE DITT OFFER."

En döms – slipper utvisning
Uppsala tingsrätt dömer nu en 33-årige iranier till endast 1 år och 6 månaders fängelse för våldtäkt och beslutar att han ska häktas.

Trots att våldtäkten bedöms som fullbordad och bevisad kan mannen inte utvisas – eftersom han nu har beviljas svenskt medborgarskap.

Den andre åtalade, en iransk medborgare i 40-årsåldern, frikänns av en oenig tingsrätt trots sperman från två olika män och trots att han befunnit sig i lägenheten samma natt.

Åklagaren: ”Självklart att överklaga”
Kammaråklagare Joakim Gustafsson, som lett utredningen, kallar domen väntad i den ena delen – och felaktig i den andra:

– Vi kan konstatera att tingsrätten avseende den tilltalade i 30-årsåldern helt har gått på åklagarens linje och dömer honom för våldtäkt. När det gäller den tilltalade mannen i 40-årsåldern som frikändes av en oenig tingsrätt, kan vi redan nu säga att vi kommer att överklaga domen i den delen. Vår uppfattning är att även den mannen ska dömas för våldtäkt och den meningen delades av tingsrättens ordförande och en nämndeman. Vid en sådan skiljaktig mening är det självklart att som åklagare överklaga domen och begära hovrättens prövning, säger han.

