Barbro Ehnboms mejl till Epstein: "Kanske inte den svenska tjej vi letar efter"

De senaste dagarna har över 20.000 tidigare hemliga handlingar kring Jeffrey Epsteins nätverk släppts i USA.

Bland dokumenten finns en rad tidigare okända mejlväxlingar mellan Epstein och den svenska entreprenören Barbro Ehnbom, 80, med lång karriär på Wall Street. Hon är känd som mentor åt prinsessan Sofia och som grundare av nätverket Barbros best and brightest, BBB, som har varit knutet till Handelshögskolan i Stockholm.

Det har tidigare rapporterats om hur att Epstein donerat miljonbelopp till Barbro Ehnboms kvinnliga karriärnätverk och Handelshögskolans kvinnostipendium. I utbyte mot pengarna flögs unga kvinnliga studenter från Handelshögskolan i Stockholm till privata kvällsmöten med den dömde sexförbrytaren i hans lyxvåning. Studenterna beordrades att bära korta kjolar eller klänningar så att benen syntes, enligt Dagens ETC.

I ett av de nu offentliggjorda mejlen till Epstein berättar Barbro Ehnbom att hon träffat en ”superb tjej” i en kyrka på Gotland.

”Hon var så vacker”, skriver hon till Epstein, innan hon fortsätter:

”Tänkte på dig men hon kanske inte är den svenska tjej vi letar efter”.

Födelsedagshälsning från Barbro till Epstein, 2017.

År 2012, fyra år efter att Jeffrey Epstein första gången dömts för sexbrott mot en 14-årig flicka, frågar han enligt dokumenten vem som är Barbro Ehnboms ”val av fru” åt honom för året. I sitt svar skickar hon en bild på en kvinna som hon beskriver som både ”smart och sensuell”.

I materialet framgår hur Epstein stora summor till nätverket BBB. Vid ett tillfälle 2017 skriver hon till honom, tackar för stödet och kallar miljardären för ”sweetheart”.

”Stort tack för att ha gett BBB en till chans!!”, skriver hon och lyfter fram att nätverket samlar framgångsrika kvinnor, bland annat en minister och prinsessan Sofia.

Epstein svarar då: ”hon har varit hemma hos mig. Jag kommer att ge dig de 25k du behöver”.

Vem ”hon” syftar på framgår inte av dokumenten, men Ehnboms svar blir: ”DU ÄR BÄST!”

Samma år berättar Barbro Ehnbom också i mejl till Epstein att hon ska sommarprata i svensk radio.

”Jag kommer prata om tjejerna (och min ”blind date” med Donald Trump för länge sen.. ha ha! I alla fall, se detaljerna för pengaöverföringen nedan”, skriver hon.

Epsteins donerade pengar gick bland annat till priset Female economist of the year på Handelshögskolan i Stockholm. När Handelshögskolan 2015 fick kännedom om kopplingen till Epstein avslutades samarbetet. Ehnbom har tidigare hävdat att hon först efter Epsteins död 2019 fick klart för sig omfattningen av hans brott.

Så här säger Barbro Ehnbom till vänstertidningen Flamman om de nya uppgifterna:

– Jag vill inte prata om det här. Det får vara. Det kommer en annan dag, hur det egentligen var, men det blir inget nu.