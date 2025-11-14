KD sa ja till burkaförbud

Partiet har sedan tidigare krävt att offentligt anställda inte ska få bära burka eller niqab i tjänsten. Beslutet innebär nu att KD vill utsträcka förbudet till all offentlig miljö.

– Burkan är en anomali i det svenska samhället. Det är den yttersta formen av kvinnoförtryck, som vill sudda ut kvinnan från det offentliga rummet, sade Max Pelin från KDU under debatten, enligt TT.

Partistyrelsen försökte stoppa tillägget om ”annan ansiktsmaskering”.

– Det här handlar inte om värdeneutrala plagg, sade vårdminister Elisabeth Lann.

Partiledningen förlorade dock omröstningen med 128 mot 140. Förbudet blir en del av KD:s program för att stärka samhällsgemenskapen inför valet.