© FT BILD/ARKIV
 

KD sa ja till burkaförbud

Publicerad 14 november 2025 kl 14.28

Inrikes. Kristdemokraterna skärper linjen i slöjfrågan. På rikstinget i Linköping beslutade partiet att driva ett förbud mot burka och niqab på gator, torg och andra offentliga platser. Partidistrikten röstade dessutom igenom att samma förbud ska gälla ”annan ansiktsmaskering”, trots partiledningens motstånd.

Partiet har sedan tidigare krävt att offentligt anställda inte ska få bära burka eller niqab i tjänsten. Beslutet innebär nu att KD vill utsträcka förbudet till all offentlig miljö.

– Burkan är en anomali i det svenska samhället. Det är den yttersta formen av kvinnoförtryck, som vill sudda ut kvinnan från det offentliga rummet, sade Max Pelin från KDU under debatten, enligt TT.

Partistyrelsen försökte stoppa tillägget om ”annan ansiktsmaskering”.

– Det här handlar inte om värdeneutrala plagg, sade vårdminister Elisabeth Lann.

Partiledningen förlorade dock omröstningen med 128 mot 140. Förbudet blir en del av KD:s program för att stärka samhällsgemenskapen inför valet.

