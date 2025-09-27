© FT BILD/ARKIV
 

Fotbollssupportrar som inte misstänks för brott får "arbetsplatsbesök" av polisen

Publicerad 27 september 2025 kl 11.57

Inrikes. Polisens prioriteringar ifrågasätts efter att myndigheten har börjat besöka fotbollssupportrar på deras arbetsplatser – trots att de inte är misstänkta för brott. Metoden väcker stark kritik från både arbetsgivare och advokater, rapporterar Aftonbladet.

I veckan knackade två poliser på hos en arbetsplats i Stockholm utan lagstöd för någon husrannsakan eller gripande. Den kvinnliga chefen började dock ställa frågor vilket slutade med att hon vägrade släppa in dem.

– Vad polisen gör är rena trakasserier, säger hon till Aftonbladet.

Poliserna ville tala med en anställd som de ansåg riskerade att gå med i en "ultrasgruppering", dvs en gruppering av supportar som kan tänkas bryta mot maskeringsförbudet i ordningslagen. Amanda ifrågasätter syftet.

Advokat Isidor Vistedt företräder en annan supporter vars chef fick besök av polisen. Enligt Vistedt visade polisen bilder från matcher och frågade vad den anställde gjorde på sin fritid.

– Det är väldigt främmande i en demokrati att polisen ska söka upp en arbetsgivare för att prata om en ostraffad person som inte är misstänkt för brott, säger Vistedt till Aftonbladet.

Polisen bekräftar att "arbetsplatsbesök" av liknande slag förekommer, trots att det innebär att myndigheten anklagas för anarkotyrranni.

– Eskaleringen att söka upp folk på arbetsplatser för att de kanske kan gå med i en gruppering och kanske begå ett bötesbrott är inte proportionerlig. Inte när det finns gängkriminalitet. Våld mot kvinnor, säger den kvinnliga chefen till Aftonbladet.

