Fredspristagaren tackar Trump för krigshandlingen

Publicerad 6 januari 2026 kl 14.01

Utrikes. Venezuelas oppositionsledare María Corina Machado har tackat USA:s president Donald Trump efter supermaktens militära attack mot hennes land, som hon beskriver som ett avgörande steg mot politisk förändring i Venezuela.

I ett inlägg på X skriver Machado att venezuelaner i 30 länder och 130 städer firar ”ett stort steg som markerar den oundvikliga och nära förestående övergången i Venezuela” efter USA:s attack och gripande av president Nicolás Maduro.

Hon riktar samtidigt ett tydligt tack till den amerikanska administrationen i det skriftliga inlägget.

”Vi venezuelaner tackar president @POTUS Trump och hans administration för deras fasthet och beslutsamhet i att upprätthålla lagen. Venezuela kommer att vara USA:s främsta allierade i frågor om säkerhet, energi, demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver María Corina Machado på X.

María Corina Machado tilldelades Nobels så kallade fredspris 2025 för sitt arbete med att återföra kontrollen över Venezuelas oljeresurser till amerikanska oljebolag, eller "för demokrati och mänskliga rättigheter" som det hette officiellt i den Norska Nobelkommitténs formulering.

