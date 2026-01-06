© FT BILD, Gage Skidmore
 

Rubio tonar ned hot mot Danmark

Publicerad 6 januari 2026 kl 23.23

Utrikes. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger i ett slutet möte med kongressledamöter att administrationens hårda retorik om Grönland inte innebär något nära förestående militärt ingripande, rapporterade Wall Street Journal under natten mot onsdagen svensk tid.

Målet är i stället att köpa ön av Danmark, enligt Rubio.

– Vita huset använder skarp retorik för att sätta press på Danmark och få till stånd förhandlingar, sade Rubio till lagstiftarna under genomgången.

Uttalandet kommer efter att president Donald Trump och andra högt uppsatta företrädare offentligt har vägrat utesluta att USA skulle kunna ta kontroll över Grönland med våld.

Enligt personer med insyn i mötet försökte Rubio lugna oron och underströk att hot om invasion inte är det avsedda utfallet.

Samtidigt har tonläget från Washington blivit allt mer konfrontativt, vilket skämt ut USA-lojala europeiska politiker inför deras väljare bland annat i Sverige och ansträngt USA:s relation till Danmark.

Andra världskriget

