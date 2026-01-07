© Privat/Polisen
Rio, till vänster, tycks enligt tingsrätten ha befunnit sig "på fel plats vid fel tillfälle" när han attackerades av den idag 17-årige peruanen (till höger).

Efterlyst illegal invandrare avrättade Rio, 16: Nu ska han utvisas – men bara i tio år

Publicerad 7 januari 2026 kl 14.48

Inrikes. Rio, 16, sköts ihjäl när han var på väg hem från gymmet med sina vänner. Nu döms en 17-årig peruan till tio år och tio månaders fängelse för mordet – som kunde begås trots att han var en efterlyst illegal invandrare som dagar före dådet hade kontrollerats av polis och släppts. Han döms också till utvisning – fast bara i tio år då en längre utvisning vore oproportionerligt hård.

Det var kvällen den 2 mars 2025 som Rio Berg Aygün besköts bakifrån tillsammans med sina vänner i Fruängen i södra Stockholm.

Nio skott avlossades. Rio träffades dödligt och avled på platsen, medan en av vännerna skadades i benet.

Skytten, som var 16 år vid gärningen och nu är 17, döms även för två fall av försök till mord samt förberedelse till mord i ett annat ärende.

Tingsrätten beskriver dådet i Fruängen som en ren avrättning.

– Det är fråga om synnerligen allvarlig brottslighet. Hade gärningsmannen som dömts för mord varit vuxen hade påföljden, enbart för mordet, bestämts till fängelse på livstid, säger chefsrådmannen Anders Larsson.

Enligt domen fanns ingen hotbild mot Rio eller hans vänner, som inte var kända av polisen eller kopplade till någon kriminell gruppering. Tingsrätten konstaterar att motivet till skjutningen inte kunnat klarläggas och att "det mesta" tyder på att ungdomarna "var på fel plats vid fel tillfälle".

Den dömde 17-åringen, som är peruan, utvisas ur Sverige med tio års återreseförbud. Beslutet begränsas enligt domstolen i tid av hänsyn till hans ålder.

"När det gäller återreseförbudets längd kan konstateras att brottslighetens samlade straffvärde är så högt att återreseförbudet som utgångspunkt inte bör tidsbegränsas. Efter att hänsyn tagits till att [17-åringen] är underårig finns det dock skäl att begränsa återreseförbudet till tio år", skriver Södertörns tingsrätt i domen.

Peruanen och hans mamma vistades i Sverige som asylsökare under år 2008–2010. Migrationsverkets avslog deras asylansökningar och utvisade dem, varpå de lämnade Sverige i juli 2010. Den 18 februari 2022 ansökte duon återigen om asyl och uppgav nu att de i hemlandets utsatts för våld av hans pappa. Migrationsverket beslutade den 22 april 2022 att avslå deras asylansökningar och avvisa dem. Migrationsverkets avvisningsbeslut vann laga kraft den 9 september 2022.

Ytterligare tre personer döms för att ha hjälpt skytten efter mordet, bland annat genom att ordna transport. Två av dem får fleråriga fängelsestraff och utvisas, medan en 15-åring döms till sluten ungdomsvård.

