© Privat
Christian Abi-Khalil.

Regnbågsläkaren "twerkar" för medfångarna

Publicerad 7 januari 2026 kl 17.18

Utrikes. Den dömde serievåldtäktsläkaren Christian Abi-Khalil har varnats av Kriminalvården efter att ha uppträtt homosexuellt olämpligt även under fängelsetiden.

Regnbågsläkarnas tidigare ordförande Christian Abi-Khalil avtjänar ett åttaårigt fängelsestraff för att ha utsatt nio olika unga manliga patienter för homosexuella övergrepp och våldtäkter mellan 2021 och 2024.

Trots upprepade tillsägelser från personal fortsätter han enligt handlingar att agera sexuellt inför andra intagna, skriver Expressen.

I november uppmärksammade personal på anstalten hur han på sin avdelning gjorde sexuella rörelser riktade mot intagna på en angränsande avdelning. Han drog sin hand genom håret och ned mot skrevet och ställde sig därefter på knä. Därpå började han göra juckande rörelser och "twerka", det vill säga dansa en form av sexuell dans, inför de andra intagna.

När han uppmanades att sluta skrattade han åt tillsägelsen och avbröt först efter upprepade anrop.

Kriminalvården noterar även att han tidigare haft ett ”olämpligt sätt” mot intagna på närliggande avdelningar. Sammantaget bedöms beteendet som regelbrott, vilket lett till en formell varning.

I förhör har Abi-Khalil förnekat att uppträdandet varit sexuellt.

– Jag bara dansade, säger han enligt Expressen.

Kriminalvården gör dock motsatt bedömning och konstaterar att utredningen styrker att uppträdandet varit olämpligt. I beslutet framgår också att misskötsamheten kan vägas in vid kommande bedömningar under strafftiden.

