© FT BILD/Riksbanken
Miljöpartiets officiella kritiska syn på att svenska toppolitiker berikar sig på lobbyism efter politikerkarriären hindrar inte Märta Stenevi från att göra samma sak.

Märta Stenevi blir lobbyist – trots MP:s förbudskrav

Publicerad 7 januari 2026 kl 13.43

Inrikes. Det tidigare MP-språkröret Märta Stenevi startar ett konsultbolag med inriktning på lobbyism. Beskedet väcker frågor eftersom Miljöpartiet uppger sig vilja stoppa tidigare toppolitiker från att ta lobbyuppdrag åt hemliga uppdragsgivare och på så sätt låta sig berikas av de särintressen de tjänade som folkvalda.

Dela artikeln

Märta Stenevi lämnade posten som språkrör i februari 2024. Nu drar hon i gång bolaget Stenevi Wallin AB, som enligt henne ska arbeta med strategisk rådgivning, kommunikation och "till viss del påverkansarbete".

I Dagens ETC försvarar sig politikern med att man inte ska "recensera vad enskilda personer gör" – och hävdar att hon själv fortfarande är kritisk till lobbyism.

– Vi behöver till exempel ett bättre lobbyregister. Det vi har nu är inte bra nog. Och att vissa övergångar mellan politik och näringsliv måste begränsas, säger hon till tidningen.

Miljöpartiet antog på sin kongress hösten 2025 ett förslag om fem års karens för tidigare toppolitiker som tar lobbyuppdrag åt hemliga uppdragsgivare. Motionen drevs av Grön ungdoms språkrör Anton Bylin.

– Lobbyism är dåligt om man kan köpa sig förbi demokratin. Vem som än gör det, säger han nu till Dagens ETC.

Märta Stenevi kan vägrar samtidigt att lova full öppenhet kring alla kunder.

– Det beror på kunderna. Jag hoppas såklart att både jag och de kommer att vara stolta över det arbete som vi gör tillsammans, säger hon.

Bolaget ska även erbjuda föreläsningar och utbildningar om ledarskap och "hållbara organisationer".

Familjen som flydde Sverige

Sofia, 12, om skräcktiden i socialtjänstens muslimska familjehem: "Hemskt"

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Skräcksomalier dök upp vid barnfamiljens frukost: "Jag vill knulla"

"Vad håller du på med jävla somalier?" Borlänge-familjen vågade inte bo kvar efter mardrömslika upplevelsen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tre partier under spärren

Indikators sista mätning för förra året. "2025 var ett turbulent år för Centerpartiet."0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.