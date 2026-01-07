Märta Stenevi blir lobbyist – trots MP:s förbudskrav

Märta Stenevi lämnade posten som språkrör i februari 2024. Nu drar hon i gång bolaget Stenevi Wallin AB, som enligt henne ska arbeta med strategisk rådgivning, kommunikation och "till viss del påverkansarbete".

I Dagens ETC försvarar sig politikern med att man inte ska "recensera vad enskilda personer gör" – och hävdar att hon själv fortfarande är kritisk till lobbyism.

– Vi behöver till exempel ett bättre lobbyregister. Det vi har nu är inte bra nog. Och att vissa övergångar mellan politik och näringsliv måste begränsas, säger hon till tidningen.

Miljöpartiet antog på sin kongress hösten 2025 ett förslag om fem års karens för tidigare toppolitiker som tar lobbyuppdrag åt hemliga uppdragsgivare. Motionen drevs av Grön ungdoms språkrör Anton Bylin.

– Lobbyism är dåligt om man kan köpa sig förbi demokratin. Vem som än gör det, säger han nu till Dagens ETC.

Märta Stenevi kan vägrar samtidigt att lova full öppenhet kring alla kunder.

– Det beror på kunderna. Jag hoppas såklart att både jag och de kommer att vara stolta över det arbete som vi gör tillsammans, säger hon.

Bolaget ska även erbjuda föreläsningar och utbildningar om ledarskap och "hållbara organisationer".