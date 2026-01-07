BBC förbjuder ordet "kidnappning" om Maduro

Maduro greps i helgen i samband med en amerikansk militär räd i Caracas och fördes till New York för att ställas inför rätta för narkotika- och vapenbrott.

Vid sitt första framträdande i domstol konstaterade han själv att han hade blivit ”kidnappad”.

Enligt det läckta PM:et uppmanas BBC:s redaktioner nu att inte använda ordet ”kidnappning” i detta sammanhang. I stället anges formuleringar som ”togs till fånga” som acceptabla alternativ.

Owen Jones, som publicerat uppgifterna, riktar skarp kritik mot beslutet och kallar språkbruket för en försköning.

”Orwellskt”, skriver han på X och menar att ordvalet riskerar att dölja vad som faktiskt har skett.

The BBC News Editor has sent this to BBC journalists. pic.twitter.com/jn9qQZkVAH — Owen Jones (@owenjonesjourno) January 5, 2026

Kontroversen kommer kort efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer vägrat svara på om USA:s agerande i Venezuela strider mot internationell rätt. Regeringen i London har i stället betonat att fokus ligger på en ”fredlig övergång till demokrati” i landet efter den amerikanska statskuppen.

BBC har tidigare hamnat i blåsväder kring sina redaktionella riktlinjer. I november tvingades bolaget be om ursäkt efter att ett inslag gett en missvisande bild av ett tal av Donald Trump i samband med händelserna den 6 januari 2021. Kritiken mot bolagets rapportering om kriget i Gaza har också varit återkommande, med anklagelser om partiskhet till Israels fördel.