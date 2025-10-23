© Skolverket/SVT
 

Högstadieelev drog igång allsång till "Bögarnas fel" – döms till vård

Publicerad 23 oktober 2025 kl 12.47

Lag & Rätt. Ett grabbgäng på en skola i Halland fick nog när kommunala HBTQ-aktivister kom på besök. En 16-årig elev döms nu till ungdomsvård för hets mot folkgrupp efter att ha stört evenemanget genom att spela humorgruppen Grotescos låt ”Bögarnas fel”.

Hovrätten för Västra Sverige fastställer tingsrättens dom, skriver Dagens Juridik.

Händelsen inträffade under vårterminen på en grundskola i Halland när personal från en kommunal ungdomsverksamhet besökte skolans kafé för att berätta om sitt arbete med "HBTQI-frågor".

Enligt Kungsbacka-Posten dök den då 16-årige pojken upp tillsammans med ett ”grabbgäng” på runt tio personer, tog kontroll över storbildsskärmen och spelade upp ”Bögarnas fel”. Det är en låt från humorgruppen Grotesco som visats i SVT.

– Jag fick uppfattningen att de andra hejade på honom, och sjöng med i ”Bögarnas fel”. Han sa flera gånger ”bögjävlar” och ”transpersoner klipper kuken av sig”, berättar en i personalen i förhör, enligt Kungsbacka-Posten.

En kollega beskriver situationen som kaotisk.

– Han kom in med ett tydligt syfte att provocera, att han hade rätten att göra det här. Han var högljudd och självsäker och överlägsen attityd, säger kollegan i förhör.

Domstolarna bedömer att uttalandena var nedsättande, och att allsången innebar att pojken visade missaktning mot homosexuella och transpersoner. På plats fanns minst ett tjugotal personer.

Pojken har förnekat brott. Enligt Kungsbacka-Posten har han sagt att han ställde frågor för att få i gång en debatt och att han inte gillar ”pridegrejen” eftersom ”de vill visa upp sig så mycket”.

