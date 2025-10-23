Vance om Västbanken: "Vi kommer inte tillåta det"

– Om det var ett politiskt spel så var det dumt. Jag blev förolämpad, säger Vance enligt Ynet.

Han fortsätter:

– Vi kommer inte att tillåta att Israel annekterar Västbanken och vi var inte nöjda med den här omröstningen.

Annekteringsförslaget antogs i en omröstning med minsta möjliga marginal: 25 röstade för och 24 emot. Initiativet innebär inte lagändring ännu utan måste godkännas i tre ytterligare omröstningar.

Omröstningen hölls medan Vance befann sig i landet, något som ökat friktionen mellan Jerusalem och Washington. USA har den senaste tiden upprepat att en israelisk annektering av Västbanken är en röd linje. President Donald Trump sade i september att han inte kommer att tillåta en sådan åtgärd och underströk att “det inte kommer att hända”.

Likud röstade emot lagförslaget och kallade det för en provokation och ett försök från de ultraortodoxa och högerextrema partierna att skada relationerna mellan Tel Aviv och Washington.

Förslaget skickas nu vidare till Knessets utrikes- och försvarsutskott för fortsatt beredning.