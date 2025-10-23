Gängtoppen Poya Shafie gripen på Arlanda

Shafie uppges ha varit en nyckelperson i Foxtrots struktur under den blodiga konflikten 2023, där Bronätverket misstänks ha utfört uppdrag åt Foxtrot.

Han har den senaste tiden uppgivits befinna sig i Irak. Svenska åklagare begärde honom utlämnad redan i mars förra året.

Åklagare misstänker Shafie för flera grova brott kopplade till våldsvågen 2023. Bland rubriceringarna finns medhjälp till försök till mord i Enskededalen den 21 januari, förberedelse till mord i Skarpnäck den 22 januari, förberedelse till mord i Sundsvall den 23 januari samt förberedelse till mord i Vällingby den 19 mars. Han misstänks även för stämpling till mord den 20 april och den 15 juli.

Utöver detta är Shafie misstänkt för grovt vapenbrott, stämpling till synnerligen grovt vapenbrott, medhjälp till grovt vapenbrott och anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse. Redan i juni 2022 häktades han i sin utevaro i ett annat mål som gäller synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Enligt åklagaren i det ärendet ska Shafie och medhjälpare ha hanterat stora mängder narkotika och vapen av särskilt farlig art.

Irak har länge beskrivits som ett tillhåll för personer med koppling till svensk organiserad brottslighet, och svenska samt irakiska myndigheter har fört återkommande kontakter om utlämningsärenden. Tidigare i oktober undertecknades ett bilateralt avtal mellan Sverige och Irak om brottsbekämpande samarbete med fokus på gränsöverskridande organiserad brottslighet.

– Det bör vara tydligt vid det här laget att vi inte ger oss, vilket land eller kontinent de kriminella än befinner sig på. På kort tid har flera gängkriminella med stor påverkan på brottsligheten i Sverige genom internationellt samarbete gripits i flera olika länder. Nu utlämnas ytterligare en individ till Sverige och vi vill tacka Irak för ett starkt samarbete – ett samarbete som kommer fördjupas ytterligare framåt för att reducera den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector i ett uttalande.

Allt fler svenska medborgare som befinner sig i utlandet och misstänks för brott, grips. Hittills i år har 210 personer gripits i utlandet sedan de blivit efterlysta. Motsvarande period förra året hade 166 individer gripits.

– De som vill kliva fram och styra brottsligheten från soligare breddgrader bör tänka om. Vi kommer tillsammans med andra länder fortsatt lägga full kraft på att gripa och lagföra dessa individer, säger Stefan Hector.