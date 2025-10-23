© Gage Skidmore
Bibelförsäljningen rusade efter mordet på Charlie Kirk

Utrikes. Försäljningen av biblar i USA steg kraftigt i september, då den konservativa profilen Charlie Kirk sköts ihjäl. Enligt Wall Street Journal såldes 2,4 miljoner exemplar – en ökning med 36 procent jämfört med september i fjol.

Tidningen lyfter att efterfrågan på religiös litteratur ofta ökar i kristider. En analytiker på Circana Bookscan pekar på en höst präglad av våld, geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet som förklaring till uppgången.

Charlie Kirk, känd för att ha försvarat traditionella familjeideal, mördades den 10 september vid ett evenemang i Orem i Utah.

Den 14 oktober – på vad som skulle ha varit Kirks 32-årsdag – delade president Donald Trump ut USA:s främsta civila utmärkelse, Presidential Medal of Freedom, postumt till Charlie Kirk. Hustrun Erika Kirk tog emot medaljen vid en ceremoni i Vita husets rosenträdgård.

Samma dag publicerade Kirks organisation Turning Point USA en lista med ”31 sätt att leva som Charlie Kirk” på X, där man bland annat lyfte fram att hedra vilodagen, föra dagbok, gifta sig – och läsa Bibeln varje dag.

