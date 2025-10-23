Högg ihjäl ukrainsk flykting på spårvagnen – nu riskerar han dödsstraff

Övervakningsfilmen från händelsen den 22 augusti fick snabbt spridning på nätet och väckte stor avsky och bedrövelse. Nu är den även en viktig del av bevisningen mot den Decarlos Brown Jr.

Klippet visar hur Iryna Zaruska – som kom till USA som flykting från Ukraina – kliver på vagnen och sätter sig framför Brown. Cirka fyra minuter senare ska han ha tagit fram en fickkniv, fällt ut bladet och huggit henne tre gånger bakifrån.

Polisen uppger att det inte syntes någon interaktion mellan de båda före attacken, rapporterar ABC News.

Kvinnan förklarades död på plats. En fickkniv och andra föremål togs i beslag. Vittnesuppgifter ledde poliserna till den misstänkte, som kunde gripas på perrongen.

Brown har tidigare dömts för andra brott, däribland stöld och inbrott. Han satt också fem år i fängelse med start 2015 för väpnat rån.

I en dödsruna uppges att Iryna Zaruska (även stavat Zarutska) var född i Ukraina och hade flyttat till USA tillsammans med sin mamma, syster och bror för att komma undan kriget. Hon ska snabbt ha tagit till sig sitt nya liv i landet.

"Iryna hade också en djup kärlek till djur. Hon tog ofta hand om sina grannars husdjur, och många minns med glädje hur hon såg dem gå med dem genom kvarteret, alltid med sitt strålande leende. Hon drömde om att göra karriär som veterinärassistent samtidigt som hon arbetade mot att bli självständig genom att lära sig köra bil. Anmärkningsvärt nog blev hon flytande i engelska på mycket kort tid, vilket återspeglade hennes beslutsamhet och kärlek till lärande", står det bland annat i dödsrunan.