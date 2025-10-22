Kulturmarxistisk konsthall bryter med folkmördare

Liljevalchs konsthall avslutar sponsringsavtalet med den franska storbanken BNP Paribas.

Beskedet kommer efter att en federal domstol i New York i fredags dömt banken att betala 20,5 miljoner dollar i skadestånd till tre sudanesiska medborgare med koppling till övergrepp under Omar al-Bashirs styre, rapporterar Dagens ETC.

I domskälen slår domstolen fast att BNP Paribas hjälpte den dåvarande sudanesiska regimen att kringgå amerikanska banksanktioner, vilket kopplas till folkmordet i Sudan.

Den kulturmarxistiska konsthallen skriver att bankens sponsorskap väckt ”många frågor”.

"Detta tar fokus från Liljevalchs uppdrag, att tillgängliggöra konst för en bred publik. Mot bakgrund av detta har vi i dialog med BNP Paribas gemensamt beslutat att avsluta samarbetet", skriver Liljevalchs i ett pressmeddelande.

När uppgifterna om domen kom uppgav konsthallschefen Joanna Sandell Wright först att hon inte kände till nyheten.