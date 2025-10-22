© Christoffer Grimshorn
 

Kulturmarxistisk konsthall bryter med folkmördare

Publicerad 22 oktober 2025 kl 20.53

Kulturnyheter. Liljevalchs konsthall i Stockholm inte bara ser ut som en anläggning byggd för folkmord. Den kulturmarxistiska hallen finansierades dessutom av banken BNP Paribas – som anklagas för just folkmord. Nu bryter den kulturmarxistiska konsthallen samarbetet med banken, skriver Dagens ETC.

Liljevalchs konsthall avslutar sponsringsavtalet med den franska storbanken BNP Paribas.

Beskedet kommer efter att en federal domstol i New York i fredags dömt banken att betala 20,5 miljoner dollar i skadestånd till tre sudanesiska medborgare med koppling till övergrepp under Omar al-Bashirs styre, rapporterar Dagens ETC.

I domskälen slår domstolen fast att BNP Paribas hjälpte den dåvarande sudanesiska regimen att kringgå amerikanska banksanktioner, vilket kopplas till folkmordet i Sudan.

Den kulturmarxistiska konsthallen skriver att bankens sponsorskap väckt ”många frågor”.

"Detta tar fokus från Liljevalchs uppdrag, att tillgängliggöra konst för en bred publik. Mot bakgrund av detta har vi i dialog med BNP Paribas gemensamt beslutat att avsluta samarbetet", skriver Liljevalchs i ett pressmeddelande.

När uppgifterna om domen kom uppgav konsthallschefen Joanna Sandell Wright först att hon inte kände till nyheten.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.