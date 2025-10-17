© Polisen
Mikael ”Greken” Tenezos greps i Mexiko.

"Greken" har landat i Sverige

Publicerad 17 oktober 2025 kl 11.11

Inrikes. Dalennätverkets utpekade ledare Mikael ”Greken” Tenezos har nu förts till Sverige från Mexiko, enligt Åklagarmyndigheten. Han är misstänkt för flera försök till mord och grova vapenbrott – men nekar till brott.

Tenezos greps tidigare i oktober i Cancún. Han har varit häktad i utevaro och åklagarna har nu meddelat tingsrätterna att han befinner sig i Sverige och att häktningsbesluten har verkställts.

”Jag kan bekräfta: Nu har vi honom. Tack vare den svenska och mexikanska polisens intensiva arbete har den centrale gängledare som länge eftersökts i Mexiko nu gripits och transporterats till Sverige”, säger statsminister Ulf Kristersson i en skriftlig kommentar till Ekot.

"Greken" är häktad i sin frånvaro av Sundsvalls tingsrätt misstänkt för grov narkotikasmuggling och penningtvättsbrott. Han har även häktats i sin frånvaro av Södertälje tingsrätt kopplat till flera våldsbrott sommaren 2024, bland annat då en 17-årig pojke sköts i halsen i Hovsjö centrum.

Han beskrivs som en av de mest tongivande personerna i den svenska kriminella miljön.

