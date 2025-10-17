"Greken" har landat i Sverige

Tenezos greps tidigare i oktober i Cancún. Han har varit häktad i utevaro och åklagarna har nu meddelat tingsrätterna att han befinner sig i Sverige och att häktningsbesluten har verkställts.

”Jag kan bekräfta: Nu har vi honom. Tack vare den svenska och mexikanska polisens intensiva arbete har den centrale gängledare som länge eftersökts i Mexiko nu gripits och transporterats till Sverige”, säger statsminister Ulf Kristersson i en skriftlig kommentar till Ekot.

"Greken" är häktad i sin frånvaro av Sundsvalls tingsrätt misstänkt för grov narkotikasmuggling och penningtvättsbrott. Han har även häktats i sin frånvaro av Södertälje tingsrätt kopplat till flera våldsbrott sommaren 2024, bland annat då en 17-årig pojke sköts i halsen i Hovsjö centrum.

Han beskrivs som en av de mest tongivande personerna i den svenska kriminella miljön.