SVT:s snyftis: Svårt för gängkriminella att få jobb

Publicerad 18 oktober 2025 kl 16.27

Inrikes. Nätverkskriminelle ”Isak” har svårt att få jobb eftersom ingen arbetsgivare vill anställa en gängkriminell invandrare och förse honom med ett "vanligt svenssonliv", larmar SVT. Nu varnar den statliga jätten för att viktig kompetens kan gå förlorad på arbetsmarknaden.

Isak har "sökt över hundra jobb" utan att få ett enda, enligt SVT, som publicerat ett så kallat snyftreportage om Isaks situation.

– Jag fattar att man inte tar in såna som mig, men vad ska jag göra om ingen vill ge mig chansen, säger han.

Han beskriver hur allt började redan i gymnasiet, när klasskamraterna bad honom fixa droger.

De äldre i området försåg honom med knark att länga vidare och snart var han fast i en värld av snabba pengar och våld.

– Jag såg att det fanns en efterfrågan. Det var så jag kom in, och efter det var jag fast, säger ”Isak”.

Med tiden blev han själv den som drog in yngre i det kriminella nätverket.

– Det är fucked up, riktigt smutsigt. Men det är den världen jag lever i, säger han.

Nu vill han lämna allt bakom sig men säger att det är svårt utan arbete.

– Jag vill leva ett vanligt svenssonliv. Det finns ingenting att hämta i det här livet. Antingen dör man eller så hamnar man i fängelse. Men utan jobb vet jag inte hur jag ska göra, säger ”Isak”.

