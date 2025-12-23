© X/Skärmdump
 

Greta gripen för "terrorism"

Publicerad 23 december 2025 kl 14.22

Utrikes. Greta Thunberg har gripits av polis under en demonstration i London till stöd för Palestina. Hon bar ett plakat som uttryckte stöd för en organisation som är förbjuden i Storbritannien.

Greta Thunberg greps i samband med en Palestinademonstration i London, rapporterar Sky News.

Aktionen hölls till stöd för personer som hungerstrejkar efter att ha stött organisationen Palestine Action.

Palestine Action är terrorklassad i Storbritannien. Demonstrationen riktade sig mot frihetsberövandet av personer med koppling till organisationen.

En video som sprids på plattformen X visar hur Thunberg sitter på marken med ett plakat.

På skylten står det: ”Jag stödjer Palestine Action-fångarna. Jag motsätter mig folkmord”.

I klippet syns hur en polis tar skylten från henne och talar med Thunberg, innan hon grips. Polisen har ännu inte kommenterat händelsen offentligt.

Att uttrycka stöd för Palestine Action är sedan tidigare förbjudet i Storbritannien och räknas som terrorism, enligt önskemål från bland annat Israel.

