"Manlighetskomplex, lättkränkt ego och låg IQ" – Zara Larsson sågar ICE-skytt

Publicerad 11 januari 2026 kl 10.01

Utrikes. Popstjärnan och vänsterprofilen Zara Larsson ger sig in i den amerikanska debatten med ett antal Instagram-stories där hon fördömer den amerikanska myndigheten för utlänningskontroll, ICE, efter veckans dödliga skott i Minneapolis.

I veckan sköts 37-åriga Renee Nicole Good, en amerikansk medborgare och vänsteraktivist, ihjäl av en ICE-operatör i Minneapolis.

Good sköts på nära håll från sidan när hon i sin bil försökte lämna ett antal maskerade ICE-operatörer

Trots att ingen person befann sig framför bilen när skotten föll har USA:s president Donald Trump slagit fast att operatören agerade i självförsvar, men lokala politiker, delstatspoliser och vittnen har ifrågasatt detta och säger att kvinnans bil inte utgjorde något hot.

På Instagram frågar sig den svenska popstjärnan Zara Larsson vad det egentligen är för människor som jobbar på ICE, och varför nästan ingen av dem verkar vara kvinnor.

"Vad gick fel? Är det manlighetskomplex, ett lättkränkt ego, rädsla för människor och låg IQ som blandats ihop i en äcklig cocktail?", frågar sig Larsson i ett inlägg där hon frågar sig vad som fick ICE-operatören att skjuta.

"Är det red pill-podcasts blandat med frånvaro av kärlek från föräldrarna i barndomen? Seriöst, vad hände i deras huvuden som får dessa män att gå den här vägen? (Obs! Jag har ännu inte sett en kvinnlig operatör!!!) ... Vi behöver lära våra små pojkar medkänsla och empati, så att de kan växa upp och se varje person som en människa", skriver hon vidare.

Händelsen i Minneapolis har lett till protester och krav på oberoende utredning, medan personer som Donald Trump och JD Vance har försvarat ICE-operatörens ingripande.

Även från USA-lojala länder i Europa har det kommit beröm, bland annat från Polen där EU-parlamentsledamoten Dominik Tarczyński från det tidigare regeringspartiet "Lag och Rättvisa" ger ICE beröm för att ha gjort sig av med en vänsteraktivist.

