Kasselstrand: ”USA-dyrkarna” börjar bli pinsamma

Publicerad 10 januari 2026 kl 16.00

Inrikes. Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand kritiserar vad han beskriver som en okritisk USA-dyrkan inom delar av den svenska högern. I ett inlägg på X menar han att lojaliteten till Donald Trumps USA har blivit reflexmässig och pinsam.

I sitt inlägg tar han upp skjutningen i Minneapolis där en man från utlänningspolisen ICE skjuter ihjäl en kvinna när hon försöker köra ifrån myndigheten i sin bil.

I sociala medier har flera högerprofiler påstått att kvinnan "försökte köra över" och "försökte mörda" polismannen när denne sköt henne i självförsvar, trots att polisen bara får en liten knuff av bilens sidolykta när när kvinnan gasar från stillastående position.

Polisen avfyrar ett skott genom vindrutan och skjuter sedan, när han är utom fara, ytterligare två skott genom sidorutan, uppenbarligen i rent avrättningssyfte.

”De sköt henne från sidan, inte framifrån, enligt de filmer som sprids. Polisen hade absolut inget skäl att frukta för sitt eget liv, men valde ändå att ta hennes liv”, konstaterar Kasselstrand.

Han riktar därefter kritik mot den Trump-administrationens agerande efter händelsen.

"Den republikanska regeringen gick ut och gav sitt stöd åt polisernas version – och stämplar nu den mördade kvinnan som ”inhemsk terrorist”. Noll empati med kvinnan och hennes anhöriga. Tre barn är föräldralösa", skriver Kasselstrand.

Han menar att svenska och europeiska politiker trots detta fortsätter att visa undergivenhet gentemot USA.

”Och en sådan regering, ett sådant land, fjäskar hela det svenska och europeiska politikeretablissemanget för. Det är pinsamt”, skriver Kasselstrand.

Avslutningsvis riktar han kritik mot vad han ser som ett återkommande mönster.

”USA-dyrkarna, särskilt i borgerligheten och delar av sverigedemokratin, kommer naturligtvis att reflexmässigt försvara det som skett. Det gör de oavsett vad det handlar om, så länge det handlar om USA”.

