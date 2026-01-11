Enligt regimkanalen PressTV var det åter lugnt på Teherans gator under lördagsnatten. När bilderna är tagna har dock inte verifierats.

Demonstrationerna i Iran ser ut att komma av sig

Publicerad 11 januari 2026 kl 10.28

Utrikes. Iranska medier uppger att lugnet till stor del har återvänt till landets städer efter flera dagars våldsamma oroligheter. Samtidigt rapporterar västerländska medier om fortsatta protester, stigande dödstal och att USA:s president överväger militära åtgärder mot Iran.

Enligt den iranska statliga kanalen Press TV har flera poliser och säkerhetsstyrkor dödats och över 270 poliser skadats, samt att omfattande skador uppstått på banker, kollektivtrafik, räddningstjänst och religiösa byggnader. USA och Israel pekas ut som aktörer som öppet stödjer oroligheterna.

Myndigheterna hävdar att våldet har utförts av beväpnade grupper med utländskt stöd, men att säkerhetsstyrkorna nu återtagit kontrollen och våldet lagt sig.

Press TV visar bilder från centrala Teheran som uppges vara filmade under lördagskvällen, där det till synes är lugnt och inte förekommer några protester.

Samtidigt rapporterar Aftonbladet, med hänvisning till New York Times och Reuters, att Donald Trump överväger en militär attack mot Iran, även om något slutgiltigt beslut ännu inte ska vara fattat.

Trump har offentligt uttryckt stöd för upploppen i Iran och varnat för kraftiga amerikanska motåtgärder vid dödande av civila.

Enligt Reuters ska Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ha diskuterat en möjlig amerikansk attack med USA:s utrikesminister, och Israel uppges vara i höjd beredskap.

Uppgifter om dödstal är motstridiga och osäkra. Aftonbladet understryker att oberoende verifiering är svår eftersom internet och telefoni delvis stängts ned. Människorättsorganisationen HRANA uppger att minst 116 personer dödats, medan andra uppgifter, återgivna i internationella medier, talar om betydligt högre siffror.

Iranska myndigheter avvisar dessa uppgifter och hävdar att majoriteten av dödsoffren tillhör säkerhetsstyrkor eller beväpnade grupper.

Iranska företrädare lovar nu att svara på ett amerikanskt angrepp med vedergällning mot Israel och amerikanska baser.

Samtidigt medger polisen att ekonomiska problem har utlöst legitima protester, rapporterar Press TV.

