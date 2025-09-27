Hamas-förhandlaren: "Ångrar inte 7 oktober"

CNN har intervjuat Ghazi Hamad, en av Hamas nyckelförhandlare och medlem i rörelsens politiska byrå, två veckor efter att han överlevt ett israeliskt angrepp mot Hamasdelegationen i Qatar.

Hamad sade att Hamas inte ångrar attacken den 7 oktober 2023, då drygt 1.200 människor dödades och över 250 togs som gisslan.

Han hävdade att målet var israeliska militäranläggningar och att civila inte var avsedda mål.

– Vet du vad som är vinsten med 7 oktober nu? frågade han retoriskt i intervjun och pekade på växande internationellt stöd för palestinierna.

– Jag tror detta är ett gyllene ögonblick för världen att ändra historien.

Trots att över 65.000 palestinier har dödats försvarade Hamad attacken och det höga priset under Israels blodiga vedergällning.

– Jag vet att det är ett högt pris, men vad är alternativet?

Han menar att Israels försök att döda honom visar att landet inte vill förhandla. Hamas vill ha ett avtal som avslutar kriget och frigör de återstående 48 gisslan, men motsätter sig avväpning.

Om USA uttryckte Hamad stark misstro. Han anklagade Donald Trump för att ha gett ”grönt ljus” till attentatet mot honom, även om han samtidigt betonade att vägen till ett slut på kriget ändå går via Washington.

– Det är inte lätt att lita på Trump eller den amerikanska administrationen. De ser allt med Israels glasögon.

Efter attacken i Doha konstaterade han att ingen plats längre är säker.

– Nej, ingen kan vara säker. Israel är en galen stat. De kan göra vad som helst, sade han.