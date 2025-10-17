Han jagas för mordet på Salwan Momika

Södertälje tingsrätt beslutade på fredagen att häkta Zakkour på sannolika skäl för mord och grovt vapenbrott. Han anhölls redan i juni och jagas nu internationellt. Enligt uppgifter till Expressen ska han ha lämnat Sverige kort efter dådet och gömma sig i Iran.

– Utredningen har visat att gärningsmannen tagit sig in en av grannportarna. Därefter upp på taket, sedan har han tagit sig ner på balkongen och in i lägenheten när Momika gått ut för att röka, säger åklagaren Rasmus Öman enligt TT.

I dagsläget är det dock okänt var den misstänkte befinner sig, enligt åklagaren.

Zakkour har tidigare dömts för mindre grov brottslighet i Sverige.

Salwan Momika, 38, sköts till döds den 29 januari i år i en lägenhet i Södertälje. Skotten hördes när han direktsände på Tiktok. Flera personer greps i ett tidigt skede men släpptes senare.