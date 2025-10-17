© Polisen/Frankie Fouganthin
Bashar Zakkour och Salwan Momika.

Han jagas för mordet på Salwan Momika

Publicerad 17 oktober 2025 kl 10.24

Efterlyst. Bashar Zakkour, 24, har häktats i sin frånvaro misstänkt för mordet på Salwan Momika. Nio månader efter dådet är hans vistelseort okänd.

Södertälje tingsrätt beslutade på fredagen att häkta Zakkour på sannolika skäl för mord och grovt vapenbrott. Han anhölls redan i juni och jagas nu internationellt. Enligt uppgifter till Expressen ska han ha lämnat Sverige kort efter dådet och gömma sig i Iran.

– Utredningen har visat att gärningsmannen tagit sig in en av grannportarna. Därefter upp på taket, sedan har han tagit sig ner på balkongen och in i lägenheten när Momika gått ut för att röka, säger åklagaren Rasmus Öman enligt TT.

I dagsläget är det dock okänt var den misstänkte befinner sig, enligt åklagaren.

Zakkour har tidigare dömts för mindre grov brottslighet i Sverige.

Salwan Momika, 38, sköts till döds den 29 januari i år i en lägenhet i Södertälje. Skotten hördes när han direktsände på Tiktok. Flera personer greps i ett tidigt skede men släpptes senare.

