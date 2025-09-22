Han misstänks för ambulansmordet

Polisen larmades vid 11.30-tiden på lördagen till ett flerfamiljshusområde. Ambulanskvinnan attackerades med ett vasst föremål när hon kom till platsen, och avled på sjukhuset av sina skador.

En 26-årig man greps samma eftermiddag i en lägenhet i närheten. På måndagen begärdes han häktad på sannolika skäl misstänkt för mord vid Hälsinglands tingsrätt.

– Han har vidgått att han varit på platsen och att han utövat våld mot den avlidna personen, säger kammaråklagare Elin Källberg, som leder förundersökningen, i ett pressmeddelande.

Mannen har tidigare dömts för olaga hot och misshandel till skyddstillsyn och 180 timmars samhällstjänst.

Enligt uppgifter till Expressen hade han nyligen skrivits ut från psykiatrisk vård. Enligt en källa ska detta ha skett trots att han uttryckt tankar på att skada andra.

I sociala medier cirkulerar samtidigt obekräftade bilder som uppges visa mannen efter dådet med texten: ”Jaha då är polisen utanför med smg (kulsprutepistol, reds anm) för jag har dödat nån”.