Här är hela regeringens kulturkanon

Hela kanonen, sammanställd av regeringens historiker Lars Trägårdh, listas nedan.
|Verk
|Upphovsperson
|Område
|Tomtebobarnen
|Elsa Beskow
|Bild och form
|Stockholms stadshus
|Ragnar Östberg
|Bild och form
|Självporträtt med allegorier
|David Klöcker Ehrenstrahl
|Bild och form
|Sitting… Six months later, Version A
|Öyvind Fahlström
|Bild och form
|Nordisk sommarkväll
|Richard Berg
|Bild och form
|Målningarna till templet
|Hilma af Klint
|Bild och form
|Lilla Hyttnäs, Sundborn
|Karin och Carl Larsson
|Bild och form
|Kungliga slottet
|Nicodemus Tessin d.y., Carl Hårleman
|Bild och form
|Kalkmåleri i Härkeberga kyrka
|Albertus Pictor
|Bild och form
|Gripsholms slott med statens porträttsamling
|Henrik von Cöllen, Fredrik Nussdorffer
|Bild och form
|Särbeskattningen av makar
|Sveriges riksdag
|Ekonomi
|Storskiftet
|Ekonomi
|Saltsjöbadsavtalet
|LO, SAF
|Ekonomi
|Riksbanken
|Sveriges riksdag
|Ekonomi
|Näringsfrihetsförordningen
|Johan August Gripenstedt
|Ekonomi
|Industrilandskapet i Norrköping
|Carl Theodor Malm, Theodor Glosemeyer, Karl Flodin, Knut Pihlström, Werner Northun m.fl.
|Ekonomi
|IKEA Älmhult
|Ingvar Kamprad
|Ekonomi
|Harsprånget i Lule älv
|Sveriges riksdag
|Ekonomi
|Folkpensionsreformen
|Sveriges riksdag
|Ekonomi
|Falu koppargruva
|Ekonomi
|Medeas barn på Unga Klara
|Suzanne Osten, Per Lysander
|Film och scenkonst
|Lejonets unge på Sundsvalls teater
|Frida Stéenhoff
|Film och scenkonst
|Körkarlen
|Victor Sjöström
|Film och scenkonst
|Gullregn med kupletten ”Den ökända hästen från Troja”
|Birgit Cullberg
|Film och scenkonst
|Fröken Julie
|August Strindberg
|Film och scenkonst
|Fars lille påg
|Franz Arnold, Ernst Bach, Nils Poppe
|Film och scenkonst
|Ett drömspel
|August Strindberg
|Film och scenkonst
|Drottningholms slottsteater
|Carl Fredrik Adelcrantz
|Film och scenkonst
|Dom kallar oss mods
|Stefan Jarl, Jan Lindqvist
|Film och scenkonst
|Det sjunde inseglet
|Ingmar Bergman
|Film och scenkonst
|Rättegångsbalken
|Sveriges riksdag
|Lag och rätt
|Offentlighetsprincipen
|Lag och rätt
|Magnus Erikssons landslag
|Kung Magnus Eriksson
|Lag och rätt
|Europakonventionen
|Europarådet
|Lag och rätt
|Brottsbalken
|Sveriges riksdag
|Lag och rätt
|Allemansrätten
|Lag och rätt
|1974 års regeringsform
|Sveriges riksdag
|Lag och rätt
|1809 års regeringsform
|Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen
|Lag och rätt
|1766 års tryckfrihetsförordning
|Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen
|Lag och rätt
|1734 års lag
|Beslut i riksdagen och stadfäst av kungen
|Lag och rätt
|”Äktenskapsfrågan I-II”, ur Husfrid
|Sonja Åkesson
|Litteratur: dikter
|”Vän! I förödelsens stund”
|Erik Johan Stagnelius
|Litteratur: dikter
|”Triump att finnas till…”, ur Septemberlyran
|Edith Södergran
|Litteratur: dikter
|”Stjärnorna kvittar det lika”, ur En döddansares visor
|Nils Ferlin
|Litteratur: dikter
|”Skulle jag sörja, då vore jag tokot”, ur Helicons blomster
|Lasse Lucidor
|Litteratur: dikter
|”Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon, 1-33”, ur Skaldeförsök
|Anna Maria Lenngren
|Litteratur: dikter
|”Eufori”, ur Färjesång
|Gunnar Ekelöf
|Litteratur: dikter
|”Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar”, Fredmans epistel nr. 30, ur Fredmans epistlar
|Carl Michael Bellman
|Litteratur: dikter
|”Det är vackrast när det skymmer”, ur Kaos
|Pär Lagerkvist
|Litteratur: dikter
|”Den halvfärdiga himlen”, ur Den halvfärdiga himlen
|Tomas Tranströmer
|Litteratur: dikter
|Utvandrarna
|Vilhelm Moberg
|Litteratur: prosaverk
|Pippi Långstrump
|Astrid Lindgren
|Litteratur: prosaverk
|Muittalus sámid birra. En bok om lapparnas liv.
|Johan Turi
|Litteratur: prosaverk
|Katitzi
|Katarina Taikon
|Litteratur: prosaverk
|Kallocain
|Karin Boye
|Litteratur: prosaverk
|Gösta Berlings saga
|Selma Lagerlöf
|Litteratur: prosaverk
|Giftas (Äktenskapshistorier 1-2)
|August Strindberg
|Litteratur: prosaverk
|Det går an
|Carl Jonas Love Almqvist
|Litteratur: prosaverk
|Den vedervärdige mannen från Säffle
|Maj Sjöwall, Per Wahlöö
|Litteratur: prosaverk
|Vägmärken
|Dag Hammarskjöld
|Lärdom och sakprosa
|Svenska folkets underbara öden
|Carl Grimberg
|Lärdom och sakprosa
|Lappländsk resa
|Carl von Linné
|Lärdom och sakprosa
|Kris i befolkningsfrågan
|Alva och Gunnar Myrdal
|Lärdom och sakprosa
|Historia om de nordiska folken
|Olaus Magnus
|Lärdom och sakprosa
|Heliga Birgittas uppenbarelser
|Heliga Birgitta
|Lärdom och sakprosa
|Fädernas gudasaga
|Viktor Rydberg
|Lärdom och sakprosa
|Drömbok
|Emanuel Swedenborg
|Lärdom och sakprosa
|Christinas självbiografi
|Drottning Christina
|Lärdom och sakprosa
|Barnets århundrade
|Ellen Key
|Lärdom och sakprosa
|Tre inspelade låtar med spelmannen Hjort Anders Olsson
|Musik
|Symfoni nr. 7
|Allan Pettersson
|Musik
|Sjung med oss mamma, första häftet
|Alice Tegnér
|Musik
|Midsommarvaka, Svensk Rapsodi nr.1 för stor orkester, op.19
|Hugo Alfvén
|Musik
|Jazz på svenska
|Jan Johansson
|Musik
|Förklädd gud, op. 24
|Lars-Erik Larsson
|Musik
|Drottningholmsmusiken
|Johan Helmich Roman
|Musik
|Aniara
|Karl-Birger Blomdahl
|Musik
|”Flyttningssång” och ”Till kåtan och hemmet”
|Lars Sikku, Frida Johansson
|Musik
|”Calle Schewens vals” och ”Möte i monsunen”
|Evert Taube
|Musik
|Vasaloppet
|Anders Pers och IFK Mora
|Offentlighet
|Svenska akademiens ordbok
|Gustav III
|Offentlighet
|Riksdagshuset
|Helgo Zettervall och Aron Johansson
|Offentlighet
|Radiohuset
|Sune Lindström
|Offentlighet
|Per Albin Hanssons folkhemstal
|Per Albin Hansson
|Offentlighet
|Läsebok för folkskolan
|Norstedts förlag och Fredrik Ferdinand Carlsson
|Offentlighet
|Lappkodicillen
|Svenska och norska staten
|Offentlighet
|Gustavianium
|Gustaf II Adolf och Olof Rudbäck d.ä.
|Offentlighet
|Brunnsviks folkhögskola
|Karl-Erik Forsslund
|Offentlighet
|1634 års regeringsform
|Axel Oxenstierna
|Offentlighet
|Vadstena kloster
|Heliga Birgitta
|Religion
|Nattvardsgästerna
|Ingmar Bergman
|Religion
|Marstrands synagoga
|Religion
|Malmöpsalmboken
|Christiern Pedersen
|Religion
|Kyrkomötets beslut att öppna prästämbetet för både män och kvinnor
|Svenska kyrkans kyrkomöte
|Religion
|Konventikelplakatet
|Svenska staten, riksdagens ständer
|Religion
|Husaby kyrka
|Religion
|Horologium Mirabile Lundense
|Trol. Nicolaus Lilienvelds m.fl.
|Religion
|Gustav Vasas bibel
|Sv. övers. trol. av Olaus Petri, Laurentius Andreæ, Laurentius Petri, m.fl.
|Religion
|”O store Gud”
|Carl Boberg
|Religion
|Viggen
|SAAB
|Uppfinningar
|Tabellkommissionen
|Pehr Wargentin
|Uppfinningar
|Systema Naturae
|Carl von Linné
|Uppfinningar
|Pappaledigheten
|Sveriges riksdag
|Uppfinningar
|Nobelpriset
|Alfred Nobel
|Uppfinningar
|Luft- och eldmaskin
|Mårten Triewald
|Uppfinningar
|Kakelugnen
|Fredrik Wrede, Carl Johan Cronstedt
|Uppfinningar
|Justitieombudsmannen
|Hans Järta och Bondeståndet
|Uppfinningar
|Göta kanal
|Baltzar von Platen
|Uppfinningar
|Det sfäriska kullagret
|Sven Wingquist
|Uppfinningar