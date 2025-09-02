© FT BILD/ARKIV
 

Här är hela regeringens kulturkanon

Publicerad 2 september 2025 kl 12.36

Kulturnyheter. I dag tillkännagavs Sveriges kulturkanon – en lista över verk och företeelser som anses haft en särskilt stor betydelse för landets kultur- och samhällsliv.

Hela kanonen, sammanställd av regeringens historiker Lars Trägårdh, listas nedan.

VerkUpphovspersonOmråde
TomtebobarnenElsa BeskowBild och form
Stockholms stadshusRagnar ÖstbergBild och form
Självporträtt med allegorierDavid Klöcker EhrenstrahlBild och form
Sitting… Six months later, Version AÖyvind FahlströmBild och form
Nordisk sommarkvällRichard BergBild och form
Målningarna till templetHilma af KlintBild och form
Lilla Hyttnäs, SundbornKarin och Carl LarssonBild och form
Kungliga slottetNicodemus Tessin d.y., Carl HårlemanBild och form
Kalkmåleri i Härkeberga kyrkaAlbertus PictorBild och form
Gripsholms slott med statens porträttsamlingHenrik von Cöllen, Fredrik NussdorfferBild och form
Särbeskattningen av makarSveriges riksdagEkonomi
StorskiftetEkonomi
SaltsjöbadsavtaletLO, SAFEkonomi
RiksbankenSveriges riksdagEkonomi
NäringsfrihetsförordningenJohan August GripenstedtEkonomi
Industrilandskapet i NorrköpingCarl Theodor Malm, Theodor Glosemeyer, Karl Flodin, Knut Pihlström, Werner Northun m.fl.Ekonomi
IKEA ÄlmhultIngvar KampradEkonomi
Harsprånget i Lule älvSveriges riksdagEkonomi
FolkpensionsreformenSveriges riksdagEkonomi
Falu koppargruvaEkonomi
Medeas barn på Unga KlaraSuzanne Osten, Per LysanderFilm och scenkonst
Lejonets unge på Sundsvalls teaterFrida StéenhoffFilm och scenkonst
KörkarlenVictor SjöströmFilm och scenkonst
Gullregn med kupletten ”Den ökända hästen från Troja”Birgit CullbergFilm och scenkonst
Fröken JulieAugust StrindbergFilm och scenkonst
Fars lille pågFranz Arnold, Ernst Bach, Nils PoppeFilm och scenkonst
Ett drömspelAugust StrindbergFilm och scenkonst
Drottningholms slottsteaterCarl Fredrik AdelcrantzFilm och scenkonst
Dom kallar oss modsStefan Jarl, Jan LindqvistFilm och scenkonst
Det sjunde insegletIngmar BergmanFilm och scenkonst
RättegångsbalkenSveriges riksdagLag och rätt
OffentlighetsprincipenLag och rätt
Magnus Erikssons landslagKung Magnus ErikssonLag och rätt
EuropakonventionenEuroparådetLag och rätt
BrottsbalkenSveriges riksdagLag och rätt
AllemansrättenLag och rätt
1974 års regeringsformSveriges riksdagLag och rätt
1809 års regeringsformBeslut i riksdagen och stadfäst av kungenLag och rätt
1766 års tryckfrihetsförordningBeslut i riksdagen och stadfäst av kungenLag och rätt
1734 års lagBeslut i riksdagen och stadfäst av kungenLag och rätt
”Äktenskapsfrågan I-II”, ur HusfridSonja ÅkessonLitteratur: dikter
”Vän! I förödelsens stund”Erik Johan StagneliusLitteratur: dikter
”Triump att finnas till…”, ur SeptemberlyranEdith SödergranLitteratur: dikter
”Stjärnorna kvittar det lika”, ur En döddansares visorNils FerlinLitteratur: dikter
”Skulle jag sörja, då vore jag tokot”, ur Helicons blomsterLasse LucidorLitteratur: dikter
”Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon, 1-33”, ur SkaldeförsökAnna Maria LenngrenLitteratur: dikter
”Eufori”, ur FärjesångGunnar EkelöfLitteratur: dikter
”Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar”, Fredmans epistel nr. 30, ur Fredmans epistlarCarl Michael BellmanLitteratur: dikter
”Det är vackrast när det skymmer”, ur KaosPär LagerkvistLitteratur: dikter
”Den halvfärdiga himlen”, ur Den halvfärdiga himlenTomas TranströmerLitteratur: dikter
UtvandrarnaVilhelm MobergLitteratur: prosaverk
Pippi LångstrumpAstrid LindgrenLitteratur: prosaverk
Muittalus sámid birra. En bok om lapparnas liv.Johan TuriLitteratur: prosaverk
KatitziKatarina TaikonLitteratur: prosaverk
KallocainKarin BoyeLitteratur: prosaverk
Gösta Berlings sagaSelma LagerlöfLitteratur: prosaverk
Giftas (Äktenskapshistorier 1-2)August StrindbergLitteratur: prosaverk
Det går anCarl Jonas Love AlmqvistLitteratur: prosaverk
Den vedervärdige mannen från SäffleMaj Sjöwall, Per WahlööLitteratur: prosaverk
VägmärkenDag HammarskjöldLärdom och sakprosa
Svenska folkets underbara ödenCarl GrimbergLärdom och sakprosa
Lappländsk resaCarl von LinnéLärdom och sakprosa
Kris i befolkningsfråganAlva och Gunnar MyrdalLärdom och sakprosa
Historia om de nordiska folkenOlaus MagnusLärdom och sakprosa
Heliga Birgittas uppenbarelserHeliga BirgittaLärdom och sakprosa
Fädernas gudasagaViktor RydbergLärdom och sakprosa
DrömbokEmanuel SwedenborgLärdom och sakprosa
Christinas självbiografiDrottning ChristinaLärdom och sakprosa
Barnets århundradeEllen KeyLärdom och sakprosa
Tre inspelade låtar med spelmannen Hjort Anders OlssonMusik
Symfoni nr. 7Allan PetterssonMusik
Sjung med oss mamma, första häftetAlice TegnérMusik
Midsommarvaka, Svensk Rapsodi nr.1 för stor orkester, op.19Hugo AlfvénMusik
Jazz på svenskaJan JohanssonMusik
Förklädd gud, op. 24Lars-Erik LarssonMusik
DrottningholmsmusikenJohan Helmich RomanMusik
AniaraKarl-Birger BlomdahlMusik
”Flyttningssång” och ”Till kåtan och hemmet”Lars Sikku, Frida JohanssonMusik
”Calle Schewens vals” och ”Möte i monsunen”Evert TaubeMusik
VasaloppetAnders Pers och IFK MoraOffentlighet
Svenska akademiens ordbokGustav IIIOffentlighet
RiksdagshusetHelgo Zettervall och Aron JohanssonOffentlighet
RadiohusetSune LindströmOffentlighet
Per Albin Hanssons folkhemstalPer Albin HanssonOffentlighet
Läsebok för folkskolanNorstedts förlag och Fredrik Ferdinand CarlssonOffentlighet
LappkodicillenSvenska och norska statenOffentlighet
GustavianiumGustaf II Adolf och Olof Rudbäck d.ä.Offentlighet
Brunnsviks folkhögskolaKarl-Erik ForsslundOffentlighet
1634 års regeringsformAxel OxenstiernaOffentlighet
Vadstena klosterHeliga BirgittaReligion
NattvardsgästernaIngmar BergmanReligion
Marstrands synagogaReligion
MalmöpsalmbokenChristiern PedersenReligion
Kyrkomötets beslut att öppna prästämbetet för både män och kvinnorSvenska kyrkans kyrkomöteReligion
KonventikelplakatetSvenska staten, riksdagens ständerReligion
Husaby kyrkaReligion
Horologium Mirabile LundenseTrol. Nicolaus Lilienvelds m.fl.Religion
Gustav Vasas bibelSv. övers. trol. av Olaus Petri, Laurentius Andreæ, Laurentius Petri, m.fl.Religion
”O store Gud”Carl BobergReligion
ViggenSAABUppfinningar
TabellkommissionenPehr WargentinUppfinningar
Systema NaturaeCarl von LinnéUppfinningar
PappaledighetenSveriges riksdagUppfinningar
NobelprisetAlfred NobelUppfinningar
Luft- och eldmaskinMårten TriewaldUppfinningar
KakelugnenFredrik Wrede, Carl Johan CronstedtUppfinningar
JustitieombudsmannenHans Järta och BondeståndetUppfinningar
Göta kanalBaltzar von PlatenUppfinningar
Det sfäriska kullagretSven WingquistUppfinningar

