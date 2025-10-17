© FT BILD/ARKIV
 

Sverige inte längre bäst på sprängningar

Publicerad 17 oktober 2025 kl 11.36

Inrikes. Nederländerna har gått om Sverige i antalet kriminella sprängningar. 2024 registrerades där 1.543 sprängningar jämfört med 317 i Sverige – en ökning med 71 procent i Nederländerna från året innan. Även per invånare hade Nederländerna fler dåd.

– Man ser det växa fram som en slags social trend: människor löser sina tvister genom att göra en attack, säger Nabil Ou-Aissa, polisens talesperson till TV4 Nyheterna.

I stadsdelen Nieuw-West i Amsterdam har flera sprängningar drabbat butiker. En gata utsattes tre gånger under några veckor. Ofta används fyrverkeripjäser som köps lagligt i Tyskland och byggs om till kraftiga bomber.

Enligt polisen utförs attackerna ofta av tonåringar och barn som får några hundra euro, och som inte förstår konsekvenserna.

Under 2025 har antalet sprängningar minskat i Nederländerna och flera ungdomar har gripits, uppger Ou-Aissa, men utvecklingen kan snabbt vända.

– Till exempel, om ett parti kokain försvinner, ser vi ibland att det återspeglas i antalet sprängningar som följer, säger Nabil Ou-Aissa till TV4.

