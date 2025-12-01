© X
 

Här norpas transvestitens Israelflagga vid Karl XII-demonstrationen

Publicerad 1 december 2025 kl 06.03

Inrikes. En ung nationalistisk aktivist greps av polis i samband med ett fackeltåg för Karl XII på söndagskvällen. Anledningen var att han ryckte en flagga från en välkänd Israelaktivist som befann sig i området.

Transvestiten som cyklar runt med en Israelflagga har blivit ett välkänt inslag på pro-israeliska tillställningar i Stockholm.

Men när han dök upp vid en nationalistisk manifestation för Karl XII på söndagen fick en ung nationalist nog.

En video visar hur aktivisten, Tyr Änglasjö, går fram till transvestiten, rycker åt sig Israelflaggan (som satt ihop med en mindre svensk flagga) och springer iväg med den.

– Polis! Ta honom! vrålar transvestiten efter honom.

Videon har lagts upp av Tyr Änglasjös bror, den nationalistiska aktivisten Tor-Björn Richthoff Änglasjö, som också var på plats. Han konstaterar att det var skönt att slippa se andra flaggor än den svenska.

Enligt polisen ingrep man och lämnade tillbaka Israelflaggan. Enligt Ola Österling, presstalesperson för Stockholmspolisen, greps Tyr Änglasjö misstänkt för grov stöld eftersom han vägrade att identifiera sig.

Manifestationen anordnades av partiet Alternativ för Sverige. Fackeltåget utgick vid 15-tiden från Riddarholmskyrkan och gick vidare längs Slottskajen till statyn av Karl XII i Kungsträdgården. Polisen följde demonstrationen med fordon och patruller.

Samtidigt hade en vänsterextrem motdemonstration utlysts till Kungsträdgården. Där samlades ett par hundra personer med banderoller med budskap som "Nazifritt Stockholm" och "Rasismen ska krossas", och slagord som "Inga rasister på våra gator".

På plats fanns även "journalister" från vänsterextrema Expo för att kartlägga deltagarna – men de konfronterades av högerjournalister:

Vid Karl XII:s staty satte AFS upp svenska flaggor och partiledaren Gustav Kasselstrand höll tal. Han inledde med att beskriva sammankomsten som en traditionell hyllning till den svenske krigarkungen.

– Välkomna till årets Karl XII manifestation, i dag på 30 november. Jag inleder den, traditionsenligt, med att lägga ner en krans framför krigarkonungen, sade partiledaren.

Kasselstrand gick sedan över till hård dagspolitik. Han anklagade Tidöregeringen för att utsätta väljarna för en "bluff" med sitt så kallade paradigmskifte, medan folkutbytet bara fortsätter i samma takt som tidigare.

Partiledaren beskrev sin egen roll i termer hämtade från sajten Dumpen.

– Jag ser mig som Dumpen, fast för globalistlakejer. När man konfronterar dem, då flyr de iväg, precis som sexualbrottslingar. De vet att de har begått ett fruktansvärt brott – sålt ut sitt eget folk och gjort svenskarna till minoritet i sett eget land, sa Gustav Kasselstrand.

AFS manifestation avslutades omkring klockan 16 med nationalsången, samtidigt som vänsterextremisternas slagord hördes från andra sidan avspärrningarna. I samband med att deltagare från fackeltåget tog sig in bland motdemonstranterna uppstod slagsmål. En man från demonstrationen ska ha börjat slåss med vänsterextremister och misstänkts för misshandel. Han blev omhändertagen för fylleri.

