Regeringen går vidare med kriminalisering av "avskyvärda åsikter"

Publicerad 30 november 2025 kl 19.04

Inrikes. Regeringen skärper tonen mot politiska grupper på högerkanten efter gårdagens nationalistiska marsch i Stockholm. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) öppnar nu för att inte bara förbjuda kriminella organisationer utan även organisationer med "högerextrema" åsikter.

– Det rör sig om helt avskyvärda åsikter, och om grupperingar som ofta fungerar som en plattform för radikalisering och våld, säger Strömmer.

Han menar att hans nya förbud mot kriminella organisationer ska kunna användas för att förbjuda även politiska organisationer framöver – om de har avskyvärda åsikter.

– Det skulle även kunna träffa en högerextrem organisation, till exempel en aktivklubb. Det hade kunnat vara på plats redan nu, men det kräver en grundlagsändring som stoppades av Socialdemokraterna under förra mandatperioden. Det gjorde att vi tappade minst fyra år. Vi satte igång direkt efter regeringsskiftet och ser nu till att det kommer på plats så snart som möjligt, säger Gunnar Strömmer till Aftonbladet.

Arbetet med att kriminalisera deltagande i "kriminella" nätverk pågår, men enligt Strömmer ska lagstiftningen även kunna omfatta organisationer som drivs av vissa politiska ideologier.

Enligt regeringen är syftet att försvåra Sverige mot både organiserad brottslighet och extremistiska miljöer, som anses undergräva demokratin.

