Dansk spermabank inför IQ-krav på 85

Publicerad 30 november 2025 kl 16.44

Utrikes. Den danska spermabanken Donor Network kräver numera att alla donatorer genomgår ett IQ-test. Resultatet publiceras i donatorernas profiler och den som hamnar under 85 får inte donera, rapporterar Sveriges Radio.

Beslutet har utlöst en intensiv diskussion om var gränserna går för "etiska" urval inom reproduktiv vård.

IQ 85 är en låg nivå för svenskar och andra europeiska folkgrupper, med undantag för albaner och kosovoalbaner som ligger på en genomsnittlig IQ på 83.

Banken beskriver sig som först i världen med att offentliggöra donatorernas IQ-resultat.

Representanter för Donor Network säger att testningen syftar till att ge mottagarna större insyn.

Kritiker menar att kravet riskerar att "normalisera" särbehandling utifrån kognitiva förmågor.

Frågan diskuteras nu flitigt i Danmark och flera experter efterlyser tydligare riktlinjer för hur långt privata aktörer ska kunna gå i sina urval.

