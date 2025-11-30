Dansk spermabank inför IQ-krav på 85

Beslutet har utlöst en intensiv diskussion om var gränserna går för "etiska" urval inom reproduktiv vård.

IQ 85 är en låg nivå för svenskar och andra europeiska folkgrupper, med undantag för albaner och kosovoalbaner som ligger på en genomsnittlig IQ på 83.

Banken beskriver sig som först i världen med att offentliggöra donatorernas IQ-resultat.

Representanter för Donor Network säger att testningen syftar till att ge mottagarna större insyn.

Kritiker menar att kravet riskerar att "normalisera" särbehandling utifrån kognitiva förmågor.

Frågan diskuteras nu flitigt i Danmark och flera experter efterlyser tydligare riktlinjer för hur långt privata aktörer ska kunna gå i sina urval.